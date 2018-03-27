Bitlis'teki tarihi eserler turizme kazandırılacak

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçede 14. yüzyılda yaptırılan ve Mucizeler Manastırı olarak adlandırılan tarihi kalıntı ile yakınında bulunan Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve yine bölgedeki tarihi bir kilisenin onarımı için proje hazırladıklarını açıkladı.

Projeyi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunan belediye, kiliseye giden yollarda çalışma başlattı. Mucizeler Manastırı olarak bilinen kilisenin 14. yüzyılın başlarında yapıldığı belirtidi.

Belediye Başkanı Gürsoy, Kef Kalesi'nin defineciler tarafından tahrip edilerek harabeye dönüştürdüğünü söyledi.

"İlçemizde bulunan kilise ise Selçuklu Mahallesi'nin üst kısmında bulunmaktadır fakat bu kilisenin ismi bilinmemektedir. Mutlaka o dönemde bunun bir ismi vardır ama şu anda kilisenin ismine ilişkin herhangi bir tespit ve kayıt yok. Yapılacak restorasyon projesiyle Mucizeler Manastırı ile birlikte Selçuklu Mahallesi'nde bulunan kilise kültür turizmine kazandırılacak ve buralar özellikle yabancı turistlerin uğrak yeri olacak.”

Kef Kalesi gün yüzüne çıkarılacak

Kef Kalesi'ni gün yüzüne çıkarmak için yapılan kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan alınacak izinlerle tekrar başlatılacak. İlçe turizmine kazandırılarak, önemli bir ekonomik gelir sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: AA