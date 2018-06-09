Bitlis sokak sağlamlaştırma çalışmalarıyla tarihi kimliğine kavuşuyor

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi, şehir merkezinde Sokak Sağlıklaştırma Projesi yürütüyor. Proje kapsamında, şehrin tarihi kimliği ortaya çıkarılıyor.

Belediye, "Vadideki güzel şehir" olarak bilinen ve 6 bin yıllık geçmişe sahip şehrin cazibe merkezi haline gelmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

"Kadim kent tarihi kimliğine kavuşuyor" sloganı ile Arifbey ve Kaleatı caddelerinde geçen yıl tamamlanan sokak sağlıklaştırma çalışmaları bu yıl da Sinema Yokuşu ve Ulu Cami Meydanı'nda devam ediyor.

Altyapı, çevre düzenlemesi, esnaftan hiçbir ücret talep edilmeden iş yerlerinin dış cephe giydirmesi ve camekanlarının yenilenmesiyle şehir merkezinin çehresi değişti.

600'ün üzerinde tescilli eser

Vali ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, yüzyıllardır ilim ve irfan merkezi olan Bitlis'in, kimlikli bir şehir olduğunu söyledi.

Bitlis'in 600'ün üzerinde tescilli tarihi eseri ile bölgenin kültür ve turizm adına önemli bir şehri olduğunu anlatan Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Geçen yıl başlattığımız projeyle Arifbey Caddesi'nde 316 dükkana giydirme yaptık. Çatılarını yeniledik, çatısı olmayanlara da çatı yaptık. Kepenk ve tabelaları yeniledik. Caddeye bir kimlik kazandırdırdık. Esnaf ve vatandaşımız çalışmaları olumlu karşıladı. Bin yıllık geçmişi ve tüm ihtişamıyla ayakta duran Ulu Cami'nin çevresi çok kötüydü. Projeyi genişleterek trafiğe kapattığımız caddeye 'Kültür Sokağı' dedik. Tüm zemin ve dükkanlara yapılacak giydirmeyle orası kimlikli ve kişilikli bir meydan olacak."

Ulu Cami'nin devamında, büryancıların bulunduğu alanda da sokak sağlıklaştırması için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile proje yürüttüklerini söyleyen Ustaoğlu, Kaleatı Caddesi'nde yapılan çalışmaların benzerinin orada da gerçekleştirileceğini vurguladı.

"Turistler tarihi yaşayarak gezecek"

"2018, Bitlis'in adeta tarihinin yeniden canlandığı ve tüm kimliğinin ortaya çıkacağı bir yıl olacak" diyen Ustaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tüm bunlar bu şehre ruh veren çalışmalardır. Şehirlerin ruhları vardır. Şehirlerin ruhunu tarihi geçmişi oluşturur. Biz de bu tarihi geçmişte önemli yer tutmuş mekanları restore edip, gelecek nesillere taşıyarak kentin gerçek kimliğini ortaya çıkaracağız. Turist geldiğinde kentin tarihi geçmişini inceleyip burada neler olduğunu görmek istiyor. Çarpık kentleşme ve düzensiz bir ortam turistleri hayal kırıklığına uğratabiliyor. Çalışmalarımız bu mekanlara kimlik kazandırıyor. Buraları turistlerin çok rahat ve güvenli şekilde adeta tarihi yaşayarak gezebileceği mekanlar haline getireceğiz."

Romanlara ve hikayelere konu olan Sinema Yokuşu

Yüzyıllardır hikaye ve romanlara konu olan Sinema Yokuşu'nda yürütülen çalışmaları da DAP ile projelendirerek ihalesini gerçekleştirdiklerini söyleyen Ustaoğlu, burada da altyapı ve oturma yerleri yapılarak etraftaki binaların giydirileceğini şöyle konuştu:

"6 bin yıllık geçmişe sahip şehrin merkezinde en önemli kimliklerinden biri de Bitlis Kalesi'dir. Kalenin etrafında ve kalede çalışma yapacağız. Feyzullah Ensari türbesinin bulunduğu Alemdar Sokak'ta da aynı çalışmaları yürüteceğiz. Akın akın turistlerin gelip bu mekanları gezeceği günlerin çok yakın olduğunu göreceğiz."

Kaynak: AA