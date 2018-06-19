Bitlis kent tarihi yatırımlarla yeniden ön plana çıkarılıyor

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu, Bitlis’in tarihi kimliğini ortaya çıkarmanın temel görevleri olduğunu vurgulayarak, “Bitlis’te nereye dokunursanız dokunun, hangi sokağına gidersiniz gidin adeta açık hava müzesi şeklindedir” dedi.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Bitlis Belediyesi tarafından kentte hayata geçirilen yatırımlar devam ediyor. Bitlis Belediyesi, cadde ve sokakları kültürel dokuya uygun hale getirerek, kentin tarihini yeniden ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

İlk etapta Kale Altı Caddesi aslına uygun restore edilirken, hemen ardından ise Tarihi Sinema Yokuşu olarak bilinen mevkide çalışmalar başlatıldı.

Burada çalışmalar devam ederken, kentin en revaçta yeri olan Ulu Cami Meydanı’nda da sokak sağlıklaştırması başlatıldı.

Ulu Cami Meydanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak sokak sağlıklaştırma çalışmasıyla restore edilecek ve cadde esnafları, tarihi dükkanlarının restorasyonunda cebinden masraf yapmayacak.

Kentin açık hava müzesine dönmesi için yoğun gayret gösteriliyor

Bitlis Belediyesi tarafından ‘Sokak Sağlıklaştırma’ projesi kapsamında kentin tarihi ve kültürel dokusunun yeniden canlandırılması amacıyla sokak ve caddelerde çalışma başlatırken, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu ise kentin açık hava müzesine dönmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor.

"Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor"

Vali Ustaoğlu, göreve geldikleri ilk günden itibaren Bitlis’te en önem verdikleri hususun sokak sağlıklaştırması çalışması olduğunu söyledi.

Ustaoğlu şöyle konuştu:

“Hatta bununla ilgili sloganımız ise ‘Kadim Kent Kimliğine Kavuşuyor’ dur. Bu kadar tarihi ve kültürel derinliği olan bu ilimizde, bu tarihi eserlerin ortaya çıkartılması, yeni kuşaklara aktarılması bizim en öncelik verdiğimiz husustur. İlk gün başlattığımız proje, kale altındaki Arifbey Caddesi ve eski belediyenin civarından Mutki durağına kadar olan yaklaşık 750 metre uzunluğundaki cadde üzerindeki 316 dükkanı kapsayan bir çalışmaydı. Burada öncelikli olarak binalarımıza dış giydirme yaptık, standart camekanlar yaptık. Bunlara ek olarak standart tabela ve kepenkler yaptık. Çatısı olmayan dükkanlarımıza çatılarını yaptık. Takriben her bir dükkana 10 ile 50 bin arası para harcandı. Bu çalışmalarımız, vatandaşımız tarafından olumlu karşılanınca Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüğümüz proje kapsamında Ulu Cami Meydanı bizim en önemli meydanımız. Maalesef etrafı gerek çarpık yapılaşma gerekse başta taksi durağı ve bankaların ATM’leri ile orası adeta işgal edilmiş durumdaydı. Orayı trafiğe kapattık ve orada da aynı kale altında yaptığımız gibi yine dükkanlarımıza giydirmeler, çatı yapımından standart tabela ve kepenkler dahil olmak üzere inşallah orayı kimlikli ve kişilikli meydan haline getiriyoruz. Şu anda işin sonuna yaklaşmış durumdayız. Muhtemeldir ki önümüzdeki 15-20 gün içinde orası Bitlis’e, tarihine ve kültürel derinliğine yakışan meydan haline gelecektir.”

"Ne vatandaşımızdan ne de esnafımızdan bir kuruş para almıyoruz”

İş yerlerini kapsayan sokak sağlıklaştırmasının yanı sıra Tarihi Sinama Yokuşu'nu da eski kimliğine uygun olarak restore ettiklerini söyleyen Ustaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

“Aynı zamanda belki türkülere konu olmuş eski Sinema Yokuşu diye bir sokağımız var. Burası da Doğu Anadolu Projesi (DAP) Başkanlığı ile yürüttüğümüz bir proje kapsamında gerek sokak sağlıklaştırmasında olsun gerekse burada olsun, ne vatandaşımızdan ne de esnafımızda bir kuruş almadan Sineme Yokuşu'nda da oturma yerleri ile ışıklandırması ve zemin çalışmasıyla orayı da adeta Bitlis’in tarihi geçmişini ve kimliğini yansıtacak şekilde önümüzdeki bir ay içinde tamamlamış olacağız. Bitlis’te nereye dokunursanız dokunun, hangi sokağına gidersiniz gidin adeta açık hava müzesi şeklindedir. Bizim hem ecdadımıza hem de tarihe olan borcumuz, açık hava müzesi olan bu şehrin tarihi kimliğini ortaya çıkarmamız temel görevimizdir. Bu işlerin devamında ise Kasaplar Çarşısı, Buğday Pazarı ve Büryancıların olduğu o alanda da şu an proje çalışmamızı tamamladık, orada da ihale aşamasındayız ve orayı da kapsayacak şekilde yine bir sokak sağlıklaştırması çalışması başlatacağız. Burayı da tamamladığımızda, tabir caizse Arifbey Caddesi’nden Şerefiye Camii’ne kadar olan o alanın tarihi kimliğini ortaya çıkarmış olacağız. Yapacağımız sokak sağlıklaştırmasında şehrimize yeni ruh ve kimlik katan mekanlara dönüşecek.”

Kaynak: İHA