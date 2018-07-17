Beyoğlu Sineması kısa filmlere ev sahipliği yapacak

21 Temmuz'da gerçekleştirilecek "Kısalar Beyoğlu'nda" başlıklı programda, Sinema Yazarları Derneği'nin (SiYAD) Kısa Film Kurulu tarafından "SİYAD Ödülleri" için seçilen beş film sinemaseverlerle buluşacak.

Söyleşilerin de yer alacağı program kapsamında, 2017 ve 2018'de üretilen, ayrıca kısa film festivallerinde gösterilen filmlerin arasından seçilen 5 kısa film izlenime sunulacak.

Kısa söyleşiler yapılacak

SİYAD üyesi Banu Bozdemir ve Serdar Kökçeoğlu tarafından hazırlanan programda, Soner Sert'in "Hastabakıcı", Sinan Kesova'nın "Hinterlant", Ayce Kartal'ın "Kötü Kız", Nuri Cihan Özdoğan'ın "Sirayet", Alican Durbaş'ın ise "Toprak" filmi gösterilecek.

Film gösterimlerinin ardından yönetmenlerle gerçekleştirilecek söyleşilerin yanı sıra SİYAD Kısa Film Kurulu'nun kısa filme bakışı ve kriterleri de ortaya konulacak.

"Kısalar Beyoğlu"nda programı, ayrıca SİYAD seçkisinin ardından, kadın yönetmenler seçkisi, tür filmleri seçkisi gibi yerli kısa film üretimini farklı açılardan değerlendirmeye imkan veren farklı örnekleri de gösterime sunmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA