Berlin'de Neşet Ertaş rüzgarı esecek

Sahnelendiği günden bu yana kapalı gişe oynayan ''Neşe, Dert, Aşk'' adlı tiyatro eseri, Türk halkının gönlünü fetheden Neşet Ertaş'ın hayatını konu alıyor.

Şirin Aktemur Toprak'ın yazdığı, Umut Toprak'ın sahneye taşıdığı ''Neşe, Dert, Aşk'' isimli tiyatro eseri, Theater28’in davetlisi olarak 28-29 Ocak'ta Berlin'de "Theater am Kufürstendamm" sahnesinde izleyicilerle buluşacak.

2015'ten bu yana yoğun ilgi

Oyunda Neşet Ertaş'ı canlandıran Devlet Tiyatrosu sanatçısı Alpay Ulusoy, 27 Mart 2015'te sahnelenmeye başlayan esere yoğun şekilde ilgi olduğunu ve bir çok uluslararası festivale konuk olarak gittiklerini söyledi.

Ulusoy, katıldıkları festivallerde bir çok yabancı tarafından oyunun çok sevildiğini ve Neşet Ertaş türkülerinin sevilerek dinlendiğini belirtti.

"Daha önce Frankfurt'ta festivale katılmıştık. Şimdi de Berlin'de tiyatroseverlerle bulaşacağız. Berlin'de büyük bir seyirci kitlesi ve memnuniyetle karşılanacağımızı düşünüyorum. Çünkü Neşet Ertaş, Avrupa'nın her toprağında türkülerini dinletebilmiş, sevgisini, aşkını anlatabilmiş, sanatıyla, insanlığıyla, aşklarıyla tanınan bir usta. 7’den 70’e, zengininden fakirine, işçisinden patronuna, halkından vekiline herkesin bildiği, herkesin aynı uzaklıkla ya da yakınlıkla dinleyebildiği bir sanatçı. Ustanın dediği gibi 'gönülden gelen gönülle gider'. İşte Neşet Ertaş gönülden geleni gönülle gönderebilmiş, sazıyla, sözüyle bunu başarabilmiş bir usta."

Ulusoy, oyunda ellerinden geldiğince usta sanatçının samimiyetini ve duruşunu sahneye taşımaya, seyirciyle onun kurduğu gibi samimi bir diyalog kurmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Zannediyorum bunda da başarılı olduk. Oyunun başarısı zaten seyirci rakamlarına yansıyor. 2 yılda yaklaşık 500 kişilik bir salonda 162 oyunda, kapalı gişe oynayarak 72 bin seyirciye ulaştık. Bu hem biz hem Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünü için çok gurur verici." diye konuştu.