Belgesel film yapımcısı Cem Sertesen: Nuh'un Gemisi kalıntıları Ağrı'da bulundu

Belgesel film yapımcısı Cem Sertesen, Nuh'un Gemisi'nin kalıntılarının Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde olduğununun kanıtlandığını açıkladı.

"Haftalar süren çalışmanın sonunda alınan yer altı radar görüntülerinde gemi gövdesi görüldüğü bütün çıplaklığıyla kanıtlandı."

Nuh'un Gemisi ile dünyanın dört bir yanından insanın ilgilendiğini söyleyen Sertesen, "Avrupalısı, Asyalısı, Amerikalısı, herkes Nuh'un Gemisi'nin Türkiye'nin doğusunda olduğunu kabul ediyor ve bulunduğu şehir de işte Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi" dedi.

Cem Sertesen, Nuh'un Gemisi ile ilgili 23 yıllık araştırmaları sonucu belgesel film çektiğini anlattı. Film yayınlandığında ülke turizmine dünya çapında katkı sağlayacak.

"Nuh'un Gemisi'ni İlhan Durupınar keşfetti, Ara Güler ilk fotoğraflarını çekti ve 1985 yılında Doç. Dr. Salih Bayraktutan ilk bilimsel araştırmayı yaptı. Haftalar süren çalışmanın sonunda alınan yer altı radar görüntülerinde gemi gövdesi görüldüğü bütün çıplaklığıyla kanıtlandı. Konuyla ilgili hazırlanan rapor, dönemin başbakanlığına verildi. Raporun final cümlesinde geçen yazıda İngilizce olarak, 'Evet bu bir gemi oluşumu izidir. Gövdeyi gördük ve bir an önce bölgede arkeolojik çalışmalar başlatılmalı' şeklinde bir ifade yer alıyordu."

Ağrı Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Erkan Kösedağ ve Cem Sertesen, "Nuh'un Gemisi Asrın Keşfi" kitabını da birlikte yazdı.

Kaynak: AA