Bayramda 2 bin kişi Babadağ'da yamaç paraşütü yaptı

Muğla Fethiye'de bulunan Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi, dünyanın en iyi yamaç paraşütü merkezleri arasında gösteriliyor. Merkez, 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi gördü. Babadağ'da, 3 gün içinde 2 bin kişi yamaç paraşütü yaptı.

Ölüdeniz'de 1965 rakımlı Babadağ her yıl, yamaç paraşütü yapmak isteyen binlerce yerli ve yabancı turiste adrenalin yaşatıyor.

Babadağ pistlerinden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler, Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Adrenalin tutkunları, pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2 bin metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor.

Bayram tatilinde geçen haftalara göre yoğunluk yaşandı

Merkezin Ramazan Bayramı tatilinde de yoğun ilgi görmesi turizmcilerin yüzünü güldürdü.

Babadağ Hava Sporları ve Rekreasyon Merkezi İşletme Müdürü Salih Büyükkoca, Ramazan Bayramı tatilinde geçen haftalara göre büyük yoğunluk yaşandığını söyledi.

Merkezde geçen yıl yaklaşık 120 bin uçuş yapıldığını belirten Büyükkoca, "3 günlük bayram tatilinin bir gününde hava uygun olmadığı için uçuş yapılmadı. 2 günde ise single (tekli) ve tandem (ikili) olmak üzere 2 bin uçuş yapıldı. Tatil kısa olmasına rağmen uçuş sayıları, bayram öncesine göre büyük artış gösterdi" dedi.

Büyükkoca, Babadağ'da yıl başından bu yana 37 bin uçuş yapıldığını anlattı.

"Seçimlerin ardından uçuş sayılarının büyük ivme kazanacağını düşünüyoruz. Yıl sonunda yüksek ihtimalle geçen yılın rakamını geçeriz. 20 yıldır Babadağ’dan yamaç paraşütüyle uçuş yapıyorum. Herkesi uçmaya davet ediyorum."

"Asyalılar, bu yıl bölgeye yoğun ilgi gösteriyor"

Ölüdeniz Yamaç Paraşütü Pilotları Kooperatifi Başkan Yardımcısı Celal Yıldız ise, Babadağ'ın yamaç paraşütünde dünyanın en meşhur noktası olduğunu vurguladı.

Bayram tatilindeki yoğunluğun kendilerini mutlu ettiğinden bahseden Yıldız, şöyle konuştu:

"Bereketli bir bayram geçirdik. Bayram tatilinde yerli turistlerin yanı sıra yurt dışından birçok single pilot uçuş yaptı. Hala da gelmeye devam ediyorlar. Bundan sonra da yoğunluğun artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İç turizmde, seçimlerin ardından yerli turistlerin de bölgede yoğunluk oluşturacağını görüyoruz. Bu sene uçuş sayılarının 120-130 binlere geleceğini tahmin ediyoruz. Asyalılar, bu yıl bölgeye yoğun bir ilgi gösteriyor. Rus ve Ukraynalılar da bölgeyi en çok ziyaret edenler arasında."

Yıldız, yamaç paraşütünün "ekstrem faaliyet" olduğunu da hatırlattı.

"Kurallarına uyulduğu sürece en güvenli spor. Fethiye'ye gelip de yamaç paraşütü yapmayanlar çok şey kaybediyor. Bazı turistler 'biz korkuyoruz, yapmayalım' diyor. İkna edip uçurduklarımız ise 'iyi ki uçmuşuz' diyorlar. Herkesin Babadağ'dan uçmasını tavsiye ediyoruz."

Kaynak: AA