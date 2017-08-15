  • 15 AĞUSTOS 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 32º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.531
    EURO 4.148
  • BIST 108020.65
    ALTIN 144.46
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » "Batı Karadeniz'in incisi" turizm cenneti olma yolunda

"Batı Karadeniz'in incisi" turizm cenneti olma yolunda

Düzce'nin Akçakoca ilçesinin turizmden daha fazla pay alabilmesi için tarihi Ceneviz Kalesi'nde restorasyon çalışmalarına başlandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
&quot;Batı Karadenizin incisi&quot; turizm cenneti olma yolunda

"Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen, 38 kilometrelik sahil şeridinde mavi bayraklı plajlara sahip Düzce'nin Akçakoca ilçesinin, turizmden daha fazla pay alabilmesi için tarihi Ceneviz Kalesi'nde restorasyon çalışmaları başladı.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici yaptığı açıklamada, Ceneviz Kalesi'nin ilçe ve ülke tanıtımı için önemli bir değer olduğunu söyledi.

Yemenici, 8 asırlık kalenin iki yakasında bulunan sahillerin yerli ve yabancı turistlerce en çok ziyaret edilen noktalar olduğunu anlatarak, "Burası Bizans döneminde yapılmış, Haçlı Seferleri sırasında da gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Ceneviz Kalesi'nin tarihçesi çok önemli ama bugün burayı topluma kazandırmak için restorasyon çalışmaları, surlar ve uç kalesini ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık. Hem içerisi hem de surlarla beraber burası yeniden inşa edilip tarih ortaya çıkarılacak. Bundan sonra da Ceneviz Kalesi, turizm anlamında çok güçlü bir şekilde hizmet edecek." diye konuştu.

Bölgedeki turizm hareketliliğini artırmak için çalışmalara hız verdiklerini aktaran Yemenici, şöyle devam etti:

"Burası bizim amiral gemimiz, göz bebeği bölgemizdir. Burayı yeniden ayağa kaldırmak ve yaptığımız çalışmaların meyvesini görmek bizi son derece memnun ediyor. Burası çok yönlü bir mekan. Ceneviz Kalesi'ni ziyaret eden kadınlar, kendilerine tahsis ettiğimiz kısımda rahat ve güvenli bir şekilde denize girebildiği gibi, kale surlarının batısında yer alan bölgede yer alan karma plajda da ailecek denize girebilir."

Yemenici, Akçakoca turizmini daha farklı bir noktaya taşımak için önemli işler yaptıklarını belirterek, Kadınlar Plajı ve Ceneviz Kalesi Plajı'nda nitelikli bir hizmet verdiklerini aktardı.

Gelen misafirlerin, cankurtaranların olduğu, kumsalın tertemiz ve deniz hizmetlerinin bulunduğu alanda denize girebildiğini vurgulayan Yemenici, "Ayrıca engellilerimizi de denizle buluşturuyoruz. Engelli vatandaşlarımız, özel araçlarımızla güvenli şekilde denize girebiliyor. Buralar üst seviyede olan kumsallar. Biz de burada misafirlerimizi memnun etmek için çaba sarf ediyoruz." dedi. AA

Etiketler: Akçakoca, turizm, Ceneviz Kalesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER