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Başkent en 'tatlı' festivale ev sahipliği yapacak

Ankara'da 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında Dondurma ve Tatlı Festivali düzenlenecek.

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Başkent en tatlı festivale ev sahipliği yapacak

Bu yıl ilki Zirve Fuar tarafından düzenlenecek Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali ile sadece minikler değil aynı zamanda büyükler de oldukça keyifli bir hafta sonu geçirecek.

Festival, Ankara’nın en gözde festival alanı olan Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) 29 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. 

Ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşayacak

Ankara Dondurma ve Tatlı Festivali’nde birbirinden eğlenceli aktiviteler de düzenlenecek. Atölye çalışmaları, dans gösterileri, dondurma ikramları, yarışmalar ve daha birçok etkinlik ziyaretçiler ile buluşacak. Festivalin ilk günü Asena Bilge Atalay, ikinci günü İbocan ve son günü ise Cüneyt Özgür sahne alacak.

Kaynak: İHA 

Etiketler: tatlı festivali, Dondurma ve Tatlı Festivali, ankara
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