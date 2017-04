Baş Belası çok güldürecek

Can’ın (Çetin Altay) sakarlıklarıyla ve güzel Asya’nın (Selen Seyven) böyle bir adamla yaşadığı maceralarla dolu sıcak ve kahkaha dolu bir yolculuğun hikâyesi “Baş Belası”

Durum komedisinin, gündelik mizahla ve Türk Sinemasında sık rastlanmayan olağanüstü görsel efektleriyle ustalıklı bir dille buluştuğu filmin anlattığı hikaye, anlaşılır olduğu kadar son derece sürükleyici bir dille beyaz perdeye aktarılırken, hikayenin içinde izleyiciye dokunan komik ayrıntılar serisi gözden kaçmıyor.

Düğününe iki gün kala, yurt dışında bulunan babasının ricası üzerine Çanakkale'de bir cenaze törenine katılmak zorunda kalan Asya’nın İstanbul’a dönüşü, bir anda hayatının “en önemli” yolculuğu haline geliyor.

Tanışabileceği en saf ve en temiz kalpli insanlardan birisi olan Can ile tesadüf eseri karşılaşan Asya’nın Çanakkale'den İstanbul’a Can ile çıkacakları macera ve kahkaha dolu komik yolculuk her ikisi için de hayatlarının dönüm noktası oluyor.

Asya’nın farkında olmadığı tek ve en önemli şey; Can’ın galaksinin en sakar insanlarından birisi olması. Kendini akıl almaz olaylar içerisinde bulacak Asya için Can, hikaye ilerledikçe adeta bir yürüyen “Baş Belası”na dönüşüyor…

Televizyonların güler yüzlü sunucusu Mesut Yar’ın da bizzat kendi karakteriyle eşlik ettiği son zamanların en iddialı komedi filminde serüven boyunca Türk Sineması’nın birbirinden yetenekli isimleri filme renk katıyorlar.

Senaryosunu Yücel Öztürk’ün yazdığı, yapımcılığını ise Artist Film’in üstlendiği “Baş Belası” nı son dönem Türk sinemasının genç ve yetenekli yönetmenlerinden Tolga Baş yönetiyor…

Son zamanların en sıcak, samimi, komik ve ağız dolusu kahkaha attıran filmi olmaya aday “Baş Belası” 5 Mayıs Cuma günü herkesi gündelik sıkıntılarından uzaklaşmaya çağırıyor...