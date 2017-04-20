Bandrol satışları e-devlet'ten sorgulanabilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların eser sahibi oldukları kitaplara ilişkin bandrol satışlarını sorgulayabilmelerine olanak sağlayan internet uygulaması e-devlet kapsamında hizmete başladı.

Bakanlık, vatandaşların eser sahibi olarak kayıtlı oldukları bandrol satış işlemlerine ilişkin bilgilere erişimine olanak sağlayan yeni internet uygulamasını e-devlet üzerinden başlattı. Islak imzalı dilekçe ile daha önce bakanlığa iletilen talep doğrultusunda hazırlanan bandrol satış listesinin, posta yoluyla vatandaşa ulaştırılmasına da son verildi.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan vatandaşların bilgiye ulaşma hızına ve kolaylığına büyük katkı sağlayan bu yeni uygulamayla aynı zamanda bandrol işlemlerinde bürokrasinin azaltılması amaçlandı.

Eser sahiplerinin kitaplarıyla ilgili bandrol satış işlemlerine ilişkin satış tarihi, eser adı, eser sahipleri, çevirmen bilgisi, yayınevi adı, baskı sayısı ve bandrol satış adedi bilgilerine e-devlet üzerinden ulaşmasına imkan sağlayan uygulama 18 Nisan'da kullanıma sunuldu.