'Bambi'nin çizeri Tyrus öldü

Walt Disney'in unutulmaz animasyon filmlerinden "Bambi"nin çizeri Tyrus Wong, 106 yaşında hayata veda etti.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, ressam ve tasarımcı Tyrus'un Los Angeles'taki evinde öldüğü belirtildi.

Çocukken babasıyla Çin'den ABD'ye göç eden Tyrus, yeteneği sayesinde Otis Art Enstitüsünden burs kazanmıştı. Tyrus, mezun olduktan sonra 1938'de Walt Disney'de çalışmaya başlamıştı.

Felix Salten'ın "Bambi, a Life in the Woods (Bambi, Ormanda bir Yaşam)" adlı eseri için çizdiği eskizlerle Walt Disney'in dikkatini çeken Tyrus, filmin baş çizeri olmuştu.

Tyron, "80 Günde Devri Alem" gibi birçok animasyon filminde çizer olarak görev almıştı.

Walt Disney'in 1942 tarihli Bambi filmi, Amerikan Film Enstitüsünün tüm zamanların en iyi animasyon filmleri listesinde üçüncü sırada yer alıyor.

David Hand'in yönettiği film, annesi avcılar tarafından öldürülen geyik yavrusu Bambi'nin maceralarını anlatıyor.

Film, en iyi ses, en iyi şarkı ve ve en iyi orijinal müzik dallarında Oscar'a aday gösterilmişti.