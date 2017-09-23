Balmumu heykel müzesi görücüye çıktı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in eserlerinden oluşan Özdilek Vakfı Balmumu Heykel Müzesi, İstanbul Levent'teki bir alışveriş merkezinde ziyarete açıldı.
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