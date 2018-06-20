Baksı Müzesi ile farklı projelere imza atılıyor

Bayburt'un Bayraktar (Baksı) köyünde bulunan Baksı Müzesi, bu sezon da farklı projeleriyle 25 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Şehir merkezine 45 kilometre mesafede yer alan köyde, Çoruh Vadisi'ne bakan bir tepenin üzerine ressam ve akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan tarafından kurulan müze, 2010'da kapılarını sanatseverlere açtı.

Çağdaş ve geleneksel sanatları aynı çatı altında barındıran, atölyelerle yöre insanına eğitim ve istihdam imkanı sağlayan müze, 2014 Avrupa Konseyi Müze Ödülü'ne ve aynı yıl TBMM Onur Ödülü'ne layık görüldü.

Geleneksel kültürü koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak için araştırmalar yapılırken, diğer yandan da kadın istihdamı projeleri, özel yetenekli çocukların tespit ve desteklenmesi gibi çalışmalar yürütülen müze, kendi adına hazırlanan kokusu, sıra dışı sergileriyle yurt içinde ve dışında adından söz ettiriyor.

Hem gelenek hem gelecek düşüncesi bir arada

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, bu yıl Baksı Müzesi tarihi açısından önemli sayılacak adımlar attıklarını anlattı. Koçan, bunlardan birinin bugünden itibaren ziyarete açılacak "Toprak" sergisi olduğunu söyledi.

Ayrıca Koçan, günümüzün en önemli sanatçılarından Alev Ebuzziya'nın formlarıyla köylü kadınların yaptıkları çömleklerin bir arada sergilendiğinden bahsederek, bu sergiyle hem gelenek hem de gelecek düşüncesinin bir araya getirildiğini, böylece kültürel sürekliliğe katkı sağlandığını vurguladı.

Baksı Müzesi olarak bu yıl müzik alanında bazı etkinlikler de organize ettiklerini anlatan Koçan, "Bayburt Türküleri" adlı bir kitap hazırlığı olduğunu, ayrıca "Bayburt Türküleri" adlı CD çalışması da yapacaklarını söyledi.

Koçan, bu çalışmalarla eş zamanlı olarak Baksı Müzesi'nin kurulu olduğu alanın yanında, doğanın içerisinde 500 kişilik bir amfi tiyatro da inşa ettiklerini belirterek, Eylül ayı içerisinde çok önemli konserlerle amfi tiyatroyu da kültür yaşamına kazandıracaklarını dile getirdi.

Koçan, bir başka önemli projelerinin ise çocuk şenliği olduğundan bahsetti.

"Bu sene Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar fakültelerinin de ortak olduğu bir üçlü çalışma gerçekleştirdik. Eylül ayında bunun atölyesini yapacağız. Bu paralelde yaratıcılık eğitimi adlı bir çalıştay gerçekleştireceğiz. Böylece yaratıcılık alanına katkımızı daha da arttırmış olacağız."

Kadın emeğinin yoğun olduğu bir marka

Koçan, çok önemsedikleri ve tasarımıyla da uluslararası ödül alan Kadın İstihdam Merkezi çalışmasının da devam ettiğini anlattı.

"Bayburt'ta kadın emeğinin yoğun olduğu bir marka yaratma planımız var. Bizim projemiz geçen yıl Fransa Cannes şehrinde düzenlenen AR MIPIM Future Projects Awards 2017'de (Gelecekteki Projeler Ödülleri) sivil mimari projeler kategorisinde en önemli proje seçildi. Bu projenin gerçekleşmesi zannediyorum ki Bayburt'u dünya mimarlık literatürüne taşıyacak. Bunun sloganı da doğal malzeme, gelenek, doğal boya ve el yapımı. Onun için tam da bir endüstrileşme karşıtı proje olarak doğacak."

Bu projenin bir başka önemli yanı ise, hemen yanı başında kreş olması. Koçan, bu sayede kadınların çocuklarından kopmadan, onlara anne şefkati verirken aynı zamanda üretme imkanı bulacağını söyledi.

Kaynak: AA