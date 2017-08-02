  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bakan Kurtulmuş'tan 'Ahmet Cemal' mesajı

Bakan Kurtulmuş'tan 'Ahmet Cemal' mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş, yazar ve çevirmen Ahmet Cemal'in vefatı nedeniyle mesaj yayımladı.

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Bakan Kurtulmuştan Ahmet Cemal mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 75 yaşında vefat eden yazar ve çevirmen Ahmet Cemal'in sanatın birden fazla dalına emek verdiğini, çeşitli fakültelerde akademik hizmetlerde bulunduğunu ve kendi dilinde kıymetli yapıtlar kaleme alırken, yabancı dillerdeki eserleri de başarıyla Türk okuyucuyla buluşturduğunu belirtti.

Kurtulmuş, vefatı nedeniyle mesaj yayımladığı Cemal'in, edebiyat ve basın camiasının kıymetli çalışmalara imza atmış bir kalemi olduğunu vurguladı.

Ahmet Cemal'i "sözcüklerin çok yönlü ustası" olarak tanımlayan Numan Kurtulmuş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ahmet Cemal, sanatın birden fazla dalına emek vermiş, çeşitli fakültelerde akademik hizmetlerde bulunmuş ve kendi dilinde kıymetli yapıtlar kaleme alırken, yabancı dillerdeki eserleri de başarıyla Türk okuyucuyla buluşturmuştur. Ahmet Cemal, yazın dünyamıza katkılarıyla her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, sevenlerine, edebiyat ve basın camiamıza başsağlığı diliyorum."

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, ahmet cemal
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