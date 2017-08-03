Bakan Kurtulmuş, Ahmed-i Hani Müzesi'nin açılışını yapacak

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş tarafından yarın açılışı yapılacak Ahmed-i Hani Müzesi, bölgenin 3 bin yıllık tarihine de ışık tutacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, bakanlık görevini devraldıktan sonra turizm sektörüyle bir değerlendirme toplantısı yapan Kurtulmuş'un yarın da doğudaki cazibe merkezlerinden Ağrı'yı ziyaret edeceği bildirildi.

Açıklamada, Bakan Kurtulmuş'un yarınki ziyareti kapsamında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nin Osmanlı dönemi şaheserlerinden İshak Paşa Sarayı ile Doğu Anadolu'nun ziyaretçi akınına uğrayan manevi miraslarından Ahmed-i Hani Türbesi'nde incelemelerde bulunacağı aktarıldı.

Kurtulmuş ayrıca, Ağrı Valiliği ile Doğubayazıt Kaymakamlığınca yapımı gerçekleştirilen "Ahmed-i Hani Müzesi ve Geleneksel Doğubayazıt Evi" ile Ahmed-i Hani Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nin açılışına da katılacak.

Binlerce yıllık tarihe ışık tutacak

Açıklamaya göre, türbesi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve daha evvel "Mem u Zin" adlı eserinin Türkçe ve Kürtçe dillerinde basımı Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan şair, filozof ve mutasavvıf Ahmed-i Hani, yarın açılacak müzeyle de bölgenin 3 bin yıllık tarihine ışık tutacak.

Müzenin temelleri, İshak Paşa Sarayı'nın altında Ağrı Dağı'nın karşısındaki bir arazi üzerinde yer alıyor.