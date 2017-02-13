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Buradasınız : » » BAFTA ödülleri sahiplerini buldu

BAFTA ödülleri sahiplerini buldu

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. "La La Land" isimli müzikal film, bir çok dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

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BAFTA ödülleri sahiplerini buldu


70'inci BAFTA ödülleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.Sinema dünyasının gözde isimlerini buluşturan törene, İngiltere kraliyet tahtının varisi Prens William ile eşi Kate de dahil bir çok ünlü katıldı.İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi tarafından verilen ödüllerin bu seneki yıldızı, Amerikan yapımı romantik müzikal "La La Land (Aşıklar Şehri)" isimli film oldu.

La La Land en iyi film ödülünü kazandı

Filmin başrol oyuncusu Emma Stone  en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Müzikal film, en iyi yönetmen, en orijinal müzik ve en iyi sinematografi dallarında da ödülleri topladı. 

Amerikalı oyuncu Casey Affleck ise "Yaşamın Kıyısında"  filmindeki performasıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Yaşamın Kıyısında isimli film, En Orijinal Senaryo ödülünün de sahibi oldu.

Ünlü İngiliz yönetmen Ken Loach imzalı 'Ben, Daniel Blake' de en iyi İngiliz filmi ödülünü aldı.

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne Dev Patel layık görüldü. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülü Viola Davis'in oldu. 

  En İyi Belgesel ödülü de '13'üncü' isimli filme verildi.

Her yıl Oscar ödül töreninden iki hafta önce verilen BAFTA ödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.

Etiketler: ingiliz film ve televizyon sanatları akademisi, bafta ödülleri
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