Ayna süsleme sanatı Düzce'de hayat buluyor

“Duyan anlayamaz, gören inanamaz, seyreden doyamaz, öğrenen bırakamaz” diyen Türkiye’nin ilk ayna işleme sanatçısı Hüseyin Arda'nın Türkiye’de yetiştirdiği bir kaç öğrenciden birisi olan Dina Pazar, Düzce’de bu sanatı icra ediyor ve öğrenci yetiştiriyor.

Dünyada bir tek Türkiye'de bu sanatın yapıldığını ifade eden Dina Pazar, bunu yapanın da bir elin parmaklarını geçmediğini söyledi. Dina Pazar, “Ayna uçlu çelik kalemle ve 100 gramlık çekiçle noktalama tekniğiyle vurarak resim, portre, gibi her şeyi yazabiliyoruz. Değişik bir teknik 81 çeşit tonlama yapabiliyoruz” dedi.

Strese iyi geliyor

Ayna süsleme sanatının strese de iyi geldiğini işaret eden Pazar, “Sadece stres amaçlı, tedavi amaçlı, hayatın zorluklarının üstesinden gelebilmek için kullanabileceğiniz bir sanat. Ne kadar öfkeniz varsa kaba çalışma dediğimiz bölüm var orda aynaları kırarak atıyorsunuz, büyük bir zevkle” diye konuştu.

5 yıllık eğitimin ardından

Dina Pazar, 5 yıllık bir eğitimin ardından bu işi yapmaya başladığını belirterek, “7 yıldır da ayna işlemenin içindeyim. İstanbul’da bir arkadaşımız var daha sonra çıkan öğrenci arkadaşlarımızda var. Tam olarak şu an ulaşan sayıyı bilmiyorum ama Hüseyin Arda hocanın sayılı birkaç öğretmenden biriyiz. Dünya’da bunu yapan yok sadece ülkemizde var” diye konuştu.

Yurt dışından da talep var

Ayna süsleme ustası Dina Pazar, yaptığı ürünlerin yurt dışından da alıcısı olduğunu ifade ederek, “Yurt dışından da siparişlerin geldiğini ifade eden Dina Pazar, genelde yurt dışından gelen taleplerin bozkurt olduğunu, tutukları takımların armaları, nişan tepsisi, isim gibi yazılar yazdırıyorlar” dedi.

Pazar, aynanın büyüklüğüne göre ortalama bir resmin 1 hafta ile 1 ay kadar sürdüğünü söyledi.

Kaynak: İHA