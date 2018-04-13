Ayla, Katar'da 9 salonda izleyiciyle buluştu

Eleştirmenler tarafından; “Sinema tarihinde yapılmış en güzel sevgi filmlerinden biri” olarak değerlendirilen Ayla; Katar’ın başkenti Doha'da 9 salonda vizyona girdi. Film, Türkiye’de elde ettiği gişe başarısını yurt dışında da sürdürüyor. Kore Savaşı’na katılan bir Türk askeriyle, savaş alanında öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikayesinden beyaz perdeye taşınan Ayla, Avrupa’dan sonra Katar’da vizyon yolculuğuna başladı.

"Ayla" uluslararası alanda ödüle doymuyor

Katıldığı uluslararası festivallerden de ödüllerle dönen Ayla, Uluslararası Asya Film Festivali’nde Yılın En İyi Filmi olarak “İzleyici Ödülü” alırken Captown Film Festivali’nde filmin kurgusunu yapan Mustafa Presheva’ya “En İyi Kurgu Yönetmeni Ödülü” kazandırdı. Ayla, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen Palm Springs Film Festivali’nden de ödülsüz dönmedi. 77 ülkeden 180 filmin katıldığı festivalde izleyici oylarıyla; “Best of the Fest” listesine girdi. Arizona’da düzenlenen Sedona Uluslararası Film Festivalinde “En İyi Yabancı Film”seçilirken, izleyici oylarıyla da “En İyi Film” ödülünü aldı.

Kaynak: İHA