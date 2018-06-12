"Ayla" 15 Haziran'da yeniden vizyona girecek

Türkiye sinema tarihinde bugüne kadar en fazla izlenen 6'ncı film olarak büyük başarılara imza atan Ayla filmi, her yaştan sinemaseveri bir kez daha salonlara çekmeyi amaçlıyor.

Türkçe, İngilizce ve Korece çekilmişti

Türkçe, İngilizce ve Korece olmak üzere 3 dilde çekilen dram türündeki filmin yapımcılığını, Dijital Sanatlar Yapımevi gerçekleştirdi.

Filmin oyuncu kadrosunda İsmail Hacıoğlu, Ali Atay, Çetin Tekindor, Murat Yıldırım, Büşra Develi, Esra Dermancıoğlu, Sinem Uslu'nun yanı sıra Eric Roberts, Cade Carradine gibi Hollywood oyuncuları yer alıyor.

Gittiği birçok festivalden ödülle dönen "Ayla", Cape Town Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kurgu", Uluslararası Asya Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülü alırken, 29. Palm Springs Uluslararası Film Festivali'nde festivalin "En İyisi" kategorisine seçildi.

Sedona Uluslararası Film Festivali'nde de "En İyi Yabancı Film" ve "Festivalin En İyisi" ödüllerini alan film, San Diego Sinema Topluluğu tarafından 2017-2018 sezonunun "En İyi Yabancı Filmi"ne, Richmond Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Yönetmen" ve "Yükselen Yıldız" ödülüne, 51. Houston Worldfest Film Festivali'nde ise "En İyi Yabancı Film-Platin Remi" ödülüne değer görüldü.

Kaynak: AA