Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hayatını kaybeden oyuncu Ayberk Atilla, son yolculuğuna uğurlandı.

Atilla için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende, Atilla'nın eşi Gül Atilla ve kızı Beril Ünal, taziyeleri kabul etti.

Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan törende konuşan Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Türk tiyatrosunun, çok özel, melek kalpli, sevgi, saygı ve huzur dolu bir insanını kaybettiğini söyledi.

Uygur, Ayberk Atilla'nın bir karıncayı bile incitmeyecek yapıda olduğunu belirterek, "Ekim ayının başlarında 'Komik-i Şehir Naşit Bey' oyunu için Ayberk ağabeye teklif götürdüğüm zaman çok mutlu oldu, heyecanlandı ve sevindi. O aşkla provalara başladı. Her şey harika gidiyordu. Ta ki yılbaşı günü, 'hastaneye kaldırıldı' haberini alana kadar." diye konuştu.

Atilla'nın, hastalığı nedeniyle oyunun prömiyerine çıkamadığını aktaran Uygur, "Çok üzüldü oyunda olamayacağı ve oyunu aksattığı için. 'Sen merak etme. Biz her şekilde oyunumuzu perdemizde açacağız' dedik. Sağ olsun Naşit Özcan çok çabuk hazırlandı ve prömiyerimizi yaptık. Hepimiz dört gözle aramıza katılmasını beklerken dün sabah o acı haberi aldık." ifadelerini kullandı.

Daha sonra dua edildi ve saygı geçişi gerçekleştirildi.

Şakirin Camisi'nde cenaze töreni

Atilla'nın cenazesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde gerçekleştirilen törenin arından Şakirin Camisi'ne getirildi.

Son olarak "Seksenler" ve "Kiralık Aşk" dizilerinde rol alan sanatçının, ailesi, dostları ve sevenlerinin katıldığı cenaze töreninde, cami avlusunda taziyeleri eşi Gül Atilla ve kızı Beril Ünal kabul etti.

Ayberk Atilla'nın cenazesi, öğle vakti kılınan namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Dostları Ayberk Atilla'yı anlattı

Komedyen Tolga Çevik, yaptığı açıklamada, Ayberk Atilla'nın, yüce gönüllü, güler yüzlü, kimseyi kırmayan biri olduğunu söyledi.

Bir tiyatro büyüğünü kaybettiklerini dile getiren Çevik, "Hem kulis hem sahne arkadaşım hem abim. Çok üzgünüm. Ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu işlerin sırası, zamanı olmuyor. Ne yapalım. Üzüldük." diye konuştu.

Çevik, Atilla ile birlikte çalıştıklarını aktararak, "Benim kadar, tiyatroya erken gelmeyi seven bir insandı. Karakterini örnek aldığımız, çok temiz, beyefendi bir insandı. Hoş sohbeti, her koşulda yardıma koşar karakteri, bunlar hakikaten aşık olduğumuz, örnek aldığımız özellikleridir. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

"Hala şoktayız"

Atilla'nın, "Seksenler" dizisinden rol arkadaşı Şoray Uzun da Atilla'yı hiç unutmayacaklarını ve güzel hatırlayacaklarını dile getirdi.

Uzun, sanatçının bir tiyatro ustası olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Ne kadar üzgün olduğumuzu anlatamayız. Ayberk Abi ile ilgili söylenecek şey, onun yaşı yoktu. 71 yaşında vefat etti ama karşısındaki 90 ise o 90 yaşında, 15 ise Ayberk abi 15 oldu. Yaşı hiç olmadı. Karşısındakinin yaşı neyse Ayberk abi o yaştaydı. Gülümsemediği tek bir anını hatırlamıyorum. 4-5 senedir bu illet başındaymış. Haberimiz bile olmadı. Yaşam sevinciyle dolu biriydi. Nur içinde yatsın."