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Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali

Ordu'da, "912. Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali"nde Recep Kara başpehlivan oldu.

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Aybastı Perşembe Yaylası Güreş ve Kültür Festivali

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi koordinesinde Aybastı ilçesine bağlı bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'nda organize edilen festival kapsamında çeşitli yarışmalar gerçekleştirildi.

Yörede hayvancılıkla uğraşan çiftçilere yönelik "en güzel peynir" yarışması yapıldı. Üreticiler, hazırladıkları peynirleri jürinin beğenisine sundu.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödüller verildi

Koyun kırpma yarışmasına katılan çiftçiler ise en kısa sürede koyun kırpmak için mücadele etti. 

Etkinlikler çerçevesinde "en güzel dişi buzağı", "en güzel erkek buzağı" ve "en güzel koç" yarışmaları gerçekleştirildi.

Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Recep Kara başpehlivan oldu

Öte yandan etkinlik kapsamında yağlı güreş müsabakaları da yapıldı.

Birçok ilden pehlivanın katıldığı festivalde, Ordu Büyükşehir Belediye sporcusu Recep Kara, final müsabakasında Nedim Gürel'i yenerek başpehlivan oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, her yıl olduğu gibi bu yıl da festivale binlerce kişinin katıldığını söyledi. 

Yılmaz, gelecek yıl yapılacak tarihi Kırkpınar güreşlerine Ordu ilinin damga vuracağını söyledi.

Kaynak: AA 

Etiketler: Aybastı Güreş ve Kültür Festivali, ordu
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