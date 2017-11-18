Aya Yorgi yarın ibadete açılıyor

Kadim medeniyetlerin beşiği, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip İstanbul'da tarihi eserler yenileniyor.

Fatih'te yenilenmesi tamamlanan 320 İslam eseri hizmete açılmıştı. Sırada üç yıldır yenilenme çalışmaları süren Aya Yorgi Kilisesi var.

Tarihi Rum Ortodoks Kilisesi Aya Yorgi'deki yenileme çalışmaları sona erdi. Proje için 4 milyon lira harcandı. UNESCO'nın dünya mirası listesindeki Edirnekapı surları bitişiğindeki kilise 3 yılda yenilendi ve artık açılıyor.

Restorasyon çalışmaları kapsamında kilise, okul binası, papaz evi, çeşmesi ve bahçeyi çevreleyen duvarda yenileme yapıldı. Çalışmaları, İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü yaptı. Yenileme sırasında kilisenin tarihini anlatan 2 kitabe, duvar dibinde toprağa gömülü bulundu.

Kilisenin konumu da İstanbul'un kültürel zenginliğinin göstergelerinden... Kilise, Mimar Sinan'ın yaptığı muhteşem camilerinden birinin, Mihrimah Sultan'ın yanında yer alıyor. Bugünkü binasının yapımı 1836'da tamamlanan kilisenin tarihi 8'inci yüzyıla kadar uzanıyor.

TRT HABER



