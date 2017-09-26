Avatar'ın devam filmleri için kesenin ağzı açıldı

James Cameron’ın yönetmenliğinde 2009 yılında çekilen ve gişe rekorları kıran Avatar’ın 4 devam filmi için toplam 1 milyar dolarlık bütçe ayrıldığı bildirildi.

Screen Rant’in haberine göre, Titanic, Aliens ve Terminator filmlerinin efsanevi yönetmeni Cameron’ın yer aldığı proje kapsamında, yıllar süren ertelemelerin ardından Avatar’ın devam halkaları için çalışmalar hızlandı.

Her bir film kendi içinde farklı bir öyküyü anlatsa da hepsinin ana hikayeyi destekleyeceği belirtiliyor. 2013’te ilk kez duyurulmasına rağmen ciddi bir ön hazırlık süreci geçiren Avatar 2’nin en erken 2020’de vizyona girmesi bekleniyor.

237 milyon dolar bütçeli ilk filmin 2,78 milyar dolar küresel gişe hasılatı elde etmesi sayesinde Fox yöneticileri her bir devam filmine 250 milyon dolar bütçe ayırmakta tereddüt etmemiş gibi görünüyor.

Üç boyutlu ilk Avatar filmi, izleyicileri hayal gücünün ötesinde muhteşem bir dünyaya taşımış, Na’vi adlı yok olmak üzere olan bir halkın yer aldığı Pandora isimli gezegende yaşananları anlatmıştı.