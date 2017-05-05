Assos 'UNESCO Dünya Mirası' geçici listesine alındı

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Assos Ören Yeri'ne ilişkin başvurunun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya iletildiğini hatırlattı.

Başvurunun kabul edildiğini belirten Dokuz, şöyle konuştu:

"Tabii burada bir süreç işleyecek. İlk olarak geçici listeye alındı. Bundan sonraki sürecin sonunda ise daimi olarak kabul gerçekleşecek. Ancak bu süreçte komisyon ilimize gelerek Assos Ören Yeri'ni ziyaret edecek. Kriterlere uyup uymadığını denetleyecek. Bunun sonunda ise daimi listeye girecek. Bugün geçici listeye alınmanın heyecanını yaşıyoruz. Listede yer alan 16 destinasyon var. Bunlar arasında Çanakkale'den de Truva Ören Yeri bulunuyor. Listeye Çanakkale'den ikinci destinasyon olarak da Assos Ören Yeri girmiş olacak."

Dokuz, geçen yıl Truva Ören Yeri'nde ziyaretçi sayısının düştüğünü ancak Assos Ören Yeri'nin 2015'te 95 bin olan ziyaretçi sayısının 2016'da 115 bine yükseldiğini ifade ederek Assos'un ziyaretçi sayısı bakımından Truva'yı geçtiğini bildirdi.

Assos Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan ise Assos'un UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması sürecinin 2014'te başladığını, bu yıl ise sonuç alındığını aktardı.