  • 05 MAYIS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.549
    EURO 3.9
  • BIST 93928.39
    ALTIN 140.048
Buradasınız : » » Assos 'UNESCO Dünya Mirası' geçici listesine alındı

Assos 'UNESCO Dünya Mirası' geçici listesine alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale köyü sınırları içindeki Assos Ören Yeri, "UNESCO Dünya Mirası" geçici listesine kabul edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Assos UNESCO Dünya Mirası geçici listesine alındı

Kültür ve Turizm İl Müdürü Kemal Dokuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Assos Ören Yeri'ne ilişkin başvurunun, Kültür ve Turizm Bakanlığınca UNESCO'ya iletildiğini hatırlattı.

Başvurunun kabul edildiğini belirten Dokuz, şöyle konuştu:

"Tabii burada bir süreç işleyecek. İlk olarak geçici listeye alındı. Bundan sonraki sürecin sonunda ise daimi olarak kabul gerçekleşecek. Ancak bu süreçte komisyon ilimize gelerek Assos Ören Yeri'ni ziyaret edecek. Kriterlere uyup uymadığını denetleyecek. Bunun sonunda ise daimi listeye girecek. Bugün geçici listeye alınmanın heyecanını yaşıyoruz. Listede yer alan 16 destinasyon var. Bunlar arasında Çanakkale'den de Truva Ören Yeri bulunuyor. Listeye Çanakkale'den ikinci destinasyon olarak da Assos Ören Yeri girmiş olacak."

Dokuz, geçen yıl Truva Ören Yeri'nde ziyaretçi sayısının düştüğünü ancak Assos Ören Yeri'nin 2015'te 95 bin olan ziyaretçi sayısının 2016'da 115 bine yükseldiğini ifade ederek Assos'un ziyaretçi sayısı bakımından Truva'yı geçtiğini bildirdi.

Assos Ören Yeri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan ise Assos'un UNESCO Dünya Mirası Listesine alınması sürecinin 2014'te başladığını, bu yıl ise sonuç alındığını aktardı.

Etiketler: Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO, UNESCO Dünya Mirası geçici listesi, Assos Ören Yeri
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER