'Assos, Ayvalık ve İvriz' Dünya Mirası listesinde

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Nabi Avcı'nın, Çanakkale, Balıkesir ve Konya'dan, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan kültür varlıklarına ilişkin değerlendirmesine yer verildi.

Avcı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne kayıt olmak için Çanakkale'deki Assos Arkeolojik Alanı, Balıkesir Ayvalık Endüstriyel Kültürel Peyzajı ve Konya'daki İvriz Kültürel Peyzajı'na ilişkin hazırlanan dosyaları yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinin ardından, geçen ay UNESCO Dünya Miras Merkezi'ne ilettiklerini hatırlattı.

Merkezin yaptığı değerlendirme sonucu üç kültür varlığının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını belirten Avcı, böylece geçici listedeki unsur sayısının 72'ye çıktığını bildirdi.

Türkiye'nin, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi'nde ise 16 unsurla dünyada en çok unsur kaydettiren 17'nci ülke olduğunu vurgulayan Avcı, temmuz ayında Polonya'da düzenlenecek UNESCO 41. Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nda, Aydın'daki Afrodisias antik kentinin daimi listeye girmesinin görüşüleceğini belirtti.

Türkiye'nin, gelecek yıl yapılacak toplantıdaki adaylarının ise Şanlıurfa'daki Göbeklitepe olacağını bildiren Avcı, bu iki kültür varlığının da kalıcı listeye gireceğine inandıklarını vurguladı.