  • 03 ŞUBAT 2017, CUMA

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Buradasınız : » » "Asr-ı Saadet" 4 asır sonra gün yüzüne çıktı

"Asr-ı Saadet" 4 asır sonra gün yüzüne çıktı

Koku uzmanı Ergül, Topkapı Sarayı arşivinde 3 yıl süren araştırmaları sonucu, Mukaddes Emanetler'in muhafaza edildiği bölümlerin temizliğinde kullanılan kokuyu üretti.

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&quot;Asr-ı Saadet&quot; 4 asır sonra gün yüzüne çıktı

Koku Uzmanı Bihter Türkan Ergül, Topkapı Sarayı arşivinde 3 yıl süren araştırmaları sonucu, 17. yüzyılda Mukaddes Emanetler'in muhafaza edildiği bölümlerin temizliğinde kullanılan "Asr-ı Saadet" adlı kokuyu yeniden üretti.

"Asr-ı Saadet", arşivden çıkarılan belgede yer alan bilgiler ışığında uhud, amber, misk, sedir, sandal, gül yağı ve gül sularının formüle edilmesiyle hazırlandı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edilecek"

Yapımı sırasında karışımların bir bölümü yurtdışından temin edilen, hazırlığı 8 gün süren "Asr-ı Saadet" kokusu, gelecek hafta ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilecek.

Koku Uzmanı Ergül,  yaptığı açıklamada, "Çok manidar bir koku olduğu için keşke imkan olsa da Kabe'nin örtüsüne, Peygamber Efendimizin sandukasının üzerindeki örtüye sürülebilse, Eyüp Sultan veya Sultanahmet camilerinde kullanılabilse. Hayalim, Kutsal Emanetler'in, muhafaza edildiği bölümlerin bu kokuyla kokulandırılması." ifadelerini kullandı.AA

Etiketler: Koku uzmanı Ergül, Topkapı Sarayı, arşiv, koku çalışması, asr-ı saadet
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