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Buradasınız : » » 'Aslam Ailem' TRT1'de izleyiciyle buluşuyor

'Aslam Ailem' TRT1'de izleyiciyle buluşuyor

Yönetmen koltuğuna Ömer Uğur'un oturduğu aile dizisi "Aslan Ailem", TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

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Aslam Ailem TRT1de izleyiciyle buluşuyor

Senaryosunu Nuray Uslu ve Ayça Mutlugil'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Zerrin Sümer, Benian Dönmez, Hakan Salınmış, Ferdi Sancar, Akın Akınözü, Fırat Altunmeşe, Bora Akkaş, Levent Özdilek, Burcu Özberk, Esra Sönmezer, Eda Şölenci, Mehmet Şeker ve İpek Özağan yer alıyor.

Çekimleri İstanbul Poyrazköy'de geçen dizinin yapımcılığını ise Es Film gerçekleştiriyor.

Dizinin genel koordinatörlüğünü Sibel Tuna, uygulayıcı yapımcılığını Zeynep Tuna üstlenirken, dizinin müziklerinde ise klarnet virtüözü Serkan Çağrı imzası yer alacak.

Bu ay izleyiciyle buluşacak yapımın konusu ise kısaca şöyle:

"Vedat ailesiyle birlikte 30 yıldır aynı çiftlikte yaşamaktadır. Evin ortanca oğlu Umut geçen yıl daha merkezi bir eve taşınmıştır ama sürekli ailesinin yanına gelmektedir. Vedat’ın oğullarından Mutlu haricinde herkes eline ekmeğini almıştır. Çocuklarından gurur duyan Vedat, ailesiyle birlikte çiftlikte huzurlu ve sakin bir hayat sürmektedir."

Etiketler: aslan ailem trt 1, aslan ailem ilk bölüm
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