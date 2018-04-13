Artvin'in tarih kokan renkli camileri, görenleri hayran bırakıyor

Artvin, Doğu Karadeniz'in "göğe komşu" toprakları olarak biliniyor.

Coğrafi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra asırlara meydan okuyan tarihi ahşap camileriyle de yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Topraklarının yüzde 55'i ormanlarla kaplı Artvin, yeşilin ve mavinin buluştuğu doğal yapısının yanı sıra tarihi yapılarıyla da isminden söz ettiriyor. İl merkezi ve ilçelerinde halen ibadete açık iki asrı aşkın camiler, yöreye özgü ahşap ve taş işçiliğinin de önemli örneklerini oluşturuyor.

Arhavi'de 1757 yılında yapılan Ortacalar köyü camisi, ahşap minberi ve biribirinden farklı renklerdeki zengin süslemeleriyle ziyaretçileri büyülüyor.

Ajur ve kabartma tekniğinde bitkisel motifler bulunan camide, ahşap tavanın ortasında kare çerçeve içine alınmış sekizgen ve bunun merkezine konan dörtlü daire tavan göbek süslemesi de bulunuyor.

Gürcistan sınırında yer alan ve ismini bulunduğu köyden alan Camili Cami'nin de tamamı kestane ağacından çantı tekniği kullanılarak inşa edildiği görülüyor.

1855 yılında yapıldığı öngörülen camide, kare ve üçgenler, geometrik şekiller, bitkisel motiflerin yanında yeşil ve kırmızı boyaların birbiriyle uyumu farklı bir görsellik sunuyor.

Camili köyü Merkez Cami İmamı Hüseyin Paker, bölgedeki çok sayıdaki ahşap ve taş camilerin günümüze kadar kadar gelmesinde yöre insanının da emeği olduğunu anlatıyor:

"Eğer çatıdan su sızmaz ve ahşapla buluşmazsa o cami yüzyıllarca ayakta kalır. Bunuda bakımla yapabilirsiniz. O nedenle yöre halkının camilere sahip çıkması ve gerekli tadilat çalışmalarını yaptırması daha uzun ömürlü bir şekilde ibadete açık kalmalarını sağlıyor."

"Bölgemizde kestane çürümüyor"

Paker, caminin ahşaptan yapılabileceğine ancak her ağaç türünün bölgeye göre farklılık gösterdiğini söylediyerek, şöyle konuştu:

"Mesela Şavşat ilçesine gittiğinizde çam ağacının en az 200 yıl dayandığını görebilirsiniz. Ama burada çamdan bir yapı yapsanız hemen çürür. Çünkü burası rutubetli bir bölge ve dayanıklı değildir. Burada bizim camilerimizin tamamındaki ahşap malzemesi kestanedir."

Kaynak: AA