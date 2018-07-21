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Ardahan'da "Aşıklar ve Türkü Şöleni"

Ardahan Posof'ta düzenlenen "Aşıklar ve Türkü Şöleni" bölgeye renk katıyor.

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Ardahanda &quot;Aşıklar ve Türkü Şöleni&quot;

Ardahan'ın Posof ilçesinde aşıklık kültürünün yaşatılması amacıyla şenlik mevkisinde yapılan şölene, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada konuşan Vali Bilmez, bu yıl 10.'su düzenlenen Aşıklar ve Türkü Şöleni'nin bölgeye renk kattığını, kültürü yaşattığını aktardı.

"Aşıklık geleneğini yeni nesillere aktarmak için önemli"

Etkinlikte emeği geçenleri kutladığını dile getiren Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu tür etkinliklerle insanlarımız arasında kaynaşma sağlanıyor. Aşıklık geleneğini yeni nesillere aktarmak ve unutulmaması için önemli bir etkinlik."

Yerel sanatçıların konseriyle başlayan etkinliğe, halk ozanları ve deve oyunu renk kattı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: aşıklık kültürü, aşıklık ve türkü şöleni, Ardahan
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