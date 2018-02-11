Araştırma Komisyonu, Louvre ve British müzelerini takibe alıyor

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadelerinin sağlanması ve mevcut kültür varlıklarının korunması için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını yurt dışında sürdürüyor.

Komisyon gelecek hafta ilk olarak Fransa'ya ardından İngiltere'ye gidecek. Komisyon üyeleri,14 Şubat Çarşamba günü Paris'te Louvre Müzesi'nde yetkililer ile görüşecek, ertesi gün UNESCO ile bir toplantı gerçekleştirecek.

TBMM Araştırma Komisyonu, buradan İngiltere'ye geçecek ve Londra'da British Müzesi, Victoria ve Albert Müzesinde incelemelerde bulunacak.

"Eski eser kaçakçılığı suç gibi görünmüyor"

Komisyon Başkanı, AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen, Avrupa ve ABD'de dikkate değer tüm müzelerde birden çok Türk eserinin olduğuna dikkat çekti.

Komisyonun çalışmalarında sona yaklaştığının anımsatılarak, raporlarında neler yer alacağının sorulması üzerine İsen, mevzuat ve uygulamalarla ilgili yapılması gerekenleri söyleyeceklerini bildirdi.

İsen, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi muhatap kurumlara yönelik önerilerinin de olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İşin takibiyle sorumlu olan Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarmanın bir takım talepleri var. Oralarda da bazı mevzuat düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ama asıl yapmak istediğimiz husus, kamuoyunda hem yurt içi hem de yurt dışında bilinç oluşturmak. Bu eserlerin değerli nesneler olduğuna öncelikle kendi vatandaşımıza anlatmak.

Eski eser kaçakçılığı vatandaş nezdinde bir suç gibi görünmüyor, algılanmıyor. Cezaların artırılmasından çok bu eserlerin değerli ve yapılan işin milli kültüre zarar veren bir yaklaşım olduğuna dair bir bilinç oluşturmak gerekiyor. Yurt dışında da 'Türkiye bu eserleri en üst düzeyde takip ediyor' mesajı vererek bir caydırıcılık oluşturmamız gerekiyor. Eski eser kaçakçılığı bir taraftan devam ediyor, sadece geçmişte olmuş bitmiş bir hadise değil. Günümüzde de devam ediyor."

Kaynak: AA