Arap turistler Uzungöl'e akın ediyor

Doğal güzelliklerinin yanı sıra pansiyonları, restoranları, satış yerleri ve yöresel lezzetleriyle dikkati çeken Uzungöl, her mevsim yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Her yıl Körfez ülkelerinden gelenler başta olmak üzere çok sayıda turistin gezdiği yöre, yaz turizm sezonunda otel rezervasyonlarında yüzde 100 doluluk yaşıyor.

Sosyal alanların artmasıyla ziyaretçilerine farklı alternatifleri bir arada sunan Uzungöl'e gelenler, hem gölde deniz bisikletiyle gezme ve yamaç paraşütü yapma hem de çevredeki yaylaları dolaşarak yöre kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, yaptığı açıklamada, kentteki turizm hareketliliğinin giderek arttığını söyledi.

Uzungöl'ün bölge, Türkiye ve dünya turizmi açısından önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Hacısalihoğlu, Uzungöl'ün, Doğu Karadeniz'e gelen turistlerin ziyaret ettiği mekanların başında yer aldığını dile getirdi.

Hacısalihoğlu, Uzungöl'ün son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerden rağbet görmeye başladığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzungöl'ü yılın 5 ayında 102 bin 155 yerli, 15 bin 904 yabancı ve 22 bin 829 da Körfez ülkelerinden gelen turist gezdi. Ön rezervasyonlardaki yüzde 100 doluluk oranına bakacak olursak, yaz turizm sezonunun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Ocak ayında bin 511 ile başlayan Arap turist sayısı, şubatta bin 140, martta 2 bin 559, nisanda 3 bin 562 ve mayısta 14 bin 57 olmuş. Giderek artan turist sayımız var. Bu durum da bizleri sevindiriyor."

"Bölgenin daha da ön plana çıkacağı kanaatindeyim"

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin en uzun süre Uzungöl'de kaldığına dikkati çeken Hacısalihoğlu, burada konaklama tesisi, yeme içme ve farklı alternatiflere yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Bu kapsamda Arap turistlere yönelik alternatifler için de çalışmalara başladıklarını anlatan Hacısalihoğlu, turistlerin yörede kalım sürelerini uzatmayı, ekonomiye daha fazla destek vermelerini sağlamayı, onları turizm elçisi olarak ülkelerine göndermeyi amaçladıklarını söyledi.

Ziyaretçi sayısındaki artışa bağlı olarak turizm yatırımlarına hız verildiğini ifade eden Hacısalihoğlu, "Tek hedefimiz turistlerin memnuniyeti. Şu an itibarıyla turizm rakamlarına baktığımızda bu yönde yaptığımız çalışmaların karşılığını aldığımızı düşünüyorum. İlerleyen süreçlerde de bölgenin turizmde daha da ön plana çıkacağı kanaatindeyim." dedi.