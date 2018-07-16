Antalya'da 15 bin kişilik cami inşa edildi

Antalya Müftüsü Osman Artan, Akdeniz Üniversite'si içinde yapımına yaklaşık 8 yıl önce başlanan caminin, Antalya'nın en büyük ibadethanesi olacağını söyledi.

"Sadece üniversiteye değil çevredeki mahallelere de hizmet verecek"

Müftü Artan, caminin sadece üniversiteye değil, çevredeki mahallelere de hizmet vereceğini söyledi.

"Camimiz çok güzel bir mimari özelliğe sahip. Şu anda belli bir kısmını ibadete açtık. Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören 80 bin öğrenci var. Bu genç kardeşlerimizin doğru düzgün ibadetlerini yapabilecekleri bir mekan yoktu. Fakültelerin altındaki küçük mescit şeklindeki yerlerde namaz kılıyorlardı."

"En kısa zamanda camiyi hizmete sunacağız"

Osman Artan caminin yapımıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Belli bir kısmı tamamlandı. Şu anda iç kısımları yapılıyor. Elektrik aksamı ve buna benzer ince işleri devam ediyor. Camimizi 2018'in sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Bu konuda Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve Rektörümüzün çok büyük destekleri var. İnşallah hayır sahiplerinin de destekleriyle en kısa zamanda camiyi gençlerimizin hizmetine sunacağız."

Hayırseverlere destek çağrısı

Müftü Osman Artan, caminin tamamlanması için yaklaşık 12 milyon liraya yakın maddi imkan gerektiğini belirterek, hayırseverleri duyarlı olmaya davet etti.

"Bazı yerlerde camiler yapılıyor. Allah kabul etsin, hayırsever kardeşlerimizin hayırlarını ama bakıyoruz caminin çevresinde çok fazla kişi yok. Ancak burada şu an cami tamamlanmamış olmasına rağmen cumalarda 3 binden fazla genç kardeşimiz gelip namaz kılıyorlar.

Altında kütüphane ve diğer sosyal alanlar da bulunacak. Caminin o manevi atmosferi içinde gençlerimiz yönelik çok önemli imkanlar olacak. O nedenle hayırseverlerimize destek çağrısı yapıyorum. Akdeniz Üniversitesi Camisi tamamlandığında turizm kenti Antalya'mızın medarı iftiharı olacak."

Antalya Belediyesi peyzaj çalışmasını ücretsiz yaptı

Akdeniz Üniversitesi Camii İmam Hatibi Mehmet Koşuk ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun himayesiyle birlikte caminin inşasının hızlandığını söyledi.

Caminin tamamlanması konusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesinden de büyük destek aldıklarını belirten Koşuk, çevre düzenlemesi ve peyzajını belediyenin ücretsiz yaptığını anlattı.

Kadınlar için özel bölümler var

Koşuk, büyük bir otoparka sahip olacak camide, kadınlar için özel bölümler olduğu bilgisini de verdi.

"Camimizde kadınlar için 3 bin kişilik bir alan ayrılmış durumda. Kadın cemaat, 3 ayrı kapıdan giriş ve çıkış yapabilecek. Kadınlar isterlerse çocuklarıyla birlikte günlerinin tamamını burada rahatlıkla geçirebilecekler. Kendileri için mutfak, bebek emzirme yeri gibi özel odalar olacak."

Türkiye'nin en büyük mabetlerinden birisi olacak caminin konumunun çok iyi belirlendiğine değinen Koşuk, yakındaki 3 mahallede sadece bir cami bulunduğunu, Akdeniz Üniversitesi Camisi'nin bu yerleşim yerlerinin ihtiyacını da büyük ölçüde göreceğini söyledi.

"Bu kadar büyük bir camiye neden ihtiyaç duyulduğunu, tamamlandığında cuma ve teravih namazları vakitlerinde herkes görecek. Şimdi bile cuma namazlarında yoğunluk yaşanıyor. Cami tamamlandığında bahçe kısmıyla birlikte 15 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek."

Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari tarzında inşa edildi

Selçuklu, Osmanlı ve modern mimari tarzında 35 dönüm alanda inşa edilen cami, 36 metre çapındaki yerden 42,5 metre yükseklikteki kubbesiyle Türkiye'nin en büyük kubbeli ibadethanelerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Ana kubbenin üzerinde çeşmi bülbül tarzında elde dövme bakırdan yapılacak alem, 7 metrelik boyuyla öne çıkacak.

Minareleri, Selimiye Camii'nin usellerine göre yapıldı

Caminin 86,5 metre boyundaki 4 minaresi ise Selimiye Camii'nin usullerine göre yapıldı.

İnşasında 10 bin ton yığma taş kullanılan caminin büyük kısmı, oyma yöntemiyle işlendi.

Caminin içine devasa büyüklükte taştan oyma hat levha dualar yerleştirildi.

Kaynak: AA