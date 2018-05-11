Antalya, turizm sezonunu Perge Antik Kenti'nde açtı

Antalya’ya 17 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi Perge Antik Kenti’nde "2018 Perge Yılı" açılış programı düzenlendi.

Organizasyon, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) ortak çalışması ile gerçekleşti. Organizasyona, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal katıldı. AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, sivil toplum kuruluşları, oda başkanları, turizm sektörü temsilcileri de etkinlikteki yerlerini aldı.

Açılış konuşmasını yapan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı, “2014 rakamlarına ulaşacağız. Her yıl 12 milyondan fazla turist ağırlayan Antalya bu yıl ilk 4 ayda 1 milyon 200 bin ziyaretçi ağırladık. Bu geçen yıla göre yüzde 45 artışı ifade ediyor. Antalya geçtiğimiz yıla göre büyük bir büyüme sağlayacak. Geçen yıl Rus pazarında daralma yaşayan Antalya bu yıl yüzde 61 oranında artış ile tüm zamanların rekorunu kırdı” dedi.

“Bu yıl 14 milyon turist bekliyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, “Üzülerek ifade etmek isterim ki tarihi değerlerimize bugüne kadar yeterli değeri veremedik. Yapılan çalışmaların sonucunu alıyor olmak bize umut veriyor. Bu yıl 14 milyon turist bekliyoruz. Önceki yıllarımızın telafisini yapacağız. Bu 14 milyon turistin en az 4 milyonunun Perge’ye gelmesini bekliyoruz. Perge’nin bu güzelliğini herkes görecek. Antalya’da deniz, kum güneş arasına sıkışan turizmin önünü açacağız. Turizimin çeşitlenmesi için çok önemli çalışmalar yaptık” açıklamasını yaptı.

Kazalar konusunda uyardı

Organizasyona video konferans sistemiyle katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 2018 yılından umutlu olduğunu belirterek, turizm sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Son günlerde yaşanan ölümlü trafik kazaları konusunda acenteleri uyaran Vali Karaoğlu, şunları söyledi:

“Toplantıları ve gösterileri Perge’de yapabiliriz. Perge’ye ziyaretçinin artması için herkesin elinden gelen desteği vermesi gerekir. Bu sene sonunda hem turist bakımından hem de geliri bakımından çok memnun kalacağız. Daha sezonun başındayız. 4-5 tane ciddi trafik kazamız oldu. Dün 3 tane işçi arkadaşımız hayatını kaybetti. Sizinle şoförlerin eğitimini daha sezon başında toplantıda konuştuk. Şoförlerinizi uykusuz çalıştırmayın. Eğitimleri tam olmayan şoförleri araçlara vermeyin."

Kaynak: İHA