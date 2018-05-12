Antalya Kum Heykeli Festivali'nin bu yılki teması "Efsaneler"

Lara Birlik Halk Plajı'ndaki festival alanında farklı ülkelerden 20 kum heykeltraşının 10 bin tondan fazla kum kullanarak yaptığı, 200'e yakın farklı mekanı ve zamanı anlatan eser ziyarete açıldı.

Aralarında Meksika'daki Chichen Itza, Paris'in sembolu Eyfel Kulesi ve Roma'daki Kolezyum gibi mimari yapıların yanı sıra, dinozor, ejderha ve Thor gibi mitolojik ve efsanevi ögenin yer aldığı eserlerler ilgi görüyor.

Kumdan efsaneler, özel ışıklandırma sistemi kullanılan mekanda gece muhteşem görüntüler yansıtıyor.

Festival Direktörü Cem Karaca, bu yıl 12'ncisi düzenlenen festivalin temasını "efsaneler" olarak belirlediklerini söyledi.

Karaca, "20 kum heykeltraşın, 10 bin ton kum kullanarak saatlerce süren çalışmaları sonucunda ortaya koyduğu 200 eseri alanda ziyaretçilerin ilgisine sunduk. Özellikle akşam saat 20.00'den sonra aydınlatmaların da devreye girmesiyle masalsı bir ortam oluşuyor. Ziyaretçilerimiz, dünya efsanelerinin en çarpıcı örneklerini burada görme imkanına sahipler" diye konuştu.

Alanın 09.00-23.00 saatlerinde gezilebildiğini kaydeden Karaca, bu yıl geçmiş yıllardan farklı olarak oluşturdukları bir alanda 4-13 yaşlarındaki çocuklara kinetik kum kullanarak kum heykel yapma imkanı tanıdıklarını belirtti.

Çocuklara özel alan oluşturuldu

Karaca, "Magic Sand Castle adlı bir kum kale oluşturduk ve burada mini bir atölye düzenliyoruz. Minik ziyaretçilerimize kinetik kum kullanarak, ilk kum heykel sanat eserlerini oluşturma imkanı verip, etkinlik sonunda da sertifika veriyoruz" dedi.

Karaca, etkinliğin 12 ay boyunca açık kalacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA