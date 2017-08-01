Antalya Hollywood olma yolunda

54. Uluslararası Antalya Film Festivali ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu yıl 21-27 Ekim 2017 tarihleri arasında 54'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Film Festivaline yaptığı açıklamada, festivali uluslararası hale dönüştürmek için çalıştığını anlattı.

Ulusal ve uluslararası film yarışmalarının birleştirilmesinin, festivali daha üst bir seviyeye yükseltme amacı taşıdığını ifade eden Başkan Türel, "Biz ulusal film festivalimizi kaldırmıyoruz. Uluslararası ve ulusal yarışmayı birleştiriyoruz, tek yarışma haline dönüştürüyoruz." diye konuştu.

Bu sayede Türk sinemasının dünya sinemasına takdimini de sağlamış olacaklarını kaydeden Türel, Uluslararası Antalya Film Festivalinin Türk sinemasının dünya sinemasına açılan penceresi olacağını vurguladı.

Başkan Türel, "Bu iyi anlaşıldığında ve biz bunu başardığımızda bugünkü tepkilerin ne kadar anlamsız olduğu zaman içerisinde ortaya çıkacak. Cannes Film Festivali de 70 sene önce Fransa sinemasını desteklemek üzere organize edilmiş bir festivaldir, uluslararası bir festivaldir. Uluslararası yarışması vardır. Ama esas gayesi Fransa'da ulusal film endüstrisini desteklemektir. Dolayısıyla biz de Türk sinemasını bir tarafa kaldırıp koymuyoruz, yok etmiyoruz. Aksine dünyaya takdimini sağlıyoruz." dedi.

İki yarışma niye devam etmiyor?

Bu noktada "İki yarışma niye devam etmiyor?" diye bir sorunun akla gelebileceğini belirten Türel, "Ulusal ve uluslararası yarışmayı ayrı ayrı düzenlemek bizim için ciddi bir bütçe kaybı ve efor kaybı. Şimdi gücümüzü birleştiriyoruz, yarışmaları tekleştiriyoruz ki uluslararası platformda Türk sinemasının takdimini daha güçlü şekilde ortaya koyabilelim." açıklamasında bulundu.

Festival içinde düzenlenen Antalya Film Forum ile Türk sinemasındaki özellikle genç sinemacılara ciddi bir destek verildiğini vurgulayan Türel, senaryosu, projesi olan, fakat prodüksiyon yapamayan sinemacılara Türkiye'de bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş bir destek verildiğini söyledi.

Genç sinemacılara 450 bin liralık destek

Türel, "Türk sinemasının içindeki gençlere 450 bin liralık bir destek veriyoruz. Bu tabi sinemamızın geleceğine yapılmış bir yatırım. 3 senedir festival içerisinde Film Forum'u gerçekleştiriyoruz. 2-3 yıl önce ödül alan filmler şimdi uluslararası festivallerde gala gösterimlerine gitmeye, ödüller almaya başladılar." değerlendirmesinde bulundu.

Türk sinemasında çok kaliteli filmlerin üretildiğini, Cannes'da, Berlin'de, Venedik'te, Tokyo'da ödül alan birçok film bulunduğunu dile getiren Türel, "Bugüne kadar deplasmanda mücadele ediyordu bu filmler. Şimdi gelsinler ev sahibi olarak kendi ülkelerindeki uluslararası yarışmanın içinde olsunlar. Bunun kimseye zararı olduğunu düşünmüyorum." diye konuştu.

Antalya'ya Hollywood'taki film stüdyolarına benzer stüdyolar

Antalya'ya Amerika Birleşik Devletleri film endüstrisinin en büyük markası olan Hollywood'daki film stüdyolarına benzer stüdyoları yapacaklarını söyleyen Türel, Konyaaltı ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Boğaçayı Projesi kapsamında 5 bin dönümlük bir alanın film stüdyoları için ayrıldığını bildirdi. Başkan Türel, "Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ve Maliye Bakanlığımızla bir anlaşmaya gitmek suretiyle bu projeyi mülkiyet satışına dayalı proje esaslı bir proje noktasına getirdik. Bakanlar Kurulumuz imzaladı, öğrendiğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanımız da imzaladı. Bugünlerde inşallah çıkacaktır. Böylelikle bu projemizin ihale aşamasına gelmiş olacağız." dedi. AA