  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Antalya 9. Uluslararası Tiyatro Festivali, 17 Mayıs'ta başlıyor

Antalya 9. Uluslararası Tiyatro Festivali, 17 Mayıs'ta başlıyor

Antalya'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek Uluslararası Tiyatro Festivali'ne, Türkiye'den 4, yurt dışından 5 tiyatro topluluğu katılacak.

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Antalya 9. Uluslararası Tiyatro Festivali, 17 Mayısta başlıyor

Antalya 9. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde Türkiye'den 4, yurt dışından 5 tiyatro topluluğu, 11 oyun sergileyecek.

Festival kapsamında, İspanya'dan Yllana Tiyatrosu, Brezilya'dan Palyaço Akademisi, Kazakistan'dan 28 Tiyatro, İtalya'dan Koreja Tiyatrosu, Gürcistan'dan Vaso Abashidze Profesyonel Müzikal Komedi ve Dram Tiyatrosu, Ankara Devlet Tiyatrosu, İstanbul Devlet Tiyatrosu, Erzurum Devlet Tiyatrosu ve Antalya Devlet Tiyatrosu sanatseverlerle buluşacak.

Ayrıca bu yıl tiyatro bölümü öğrencileri tiyatroseverler için dört farklı atölye çalışması yapılacak:

  • Umut Toprak "Shakespear'i Ararken"
  • Orkun Yılmaz "Sahne Üzerinde Güvenli Dövüş Teknikler"
  • Ali Meriç "Karagöz Yapım ve Oynatımı"
  • Duygu Gökalp "Resim ve Boya Realizasyon Teknikleri ile Dönüşüm"

Festival, 17 Mayıs'ta başlayacak, 27 Mayıs'ta sona erecek. 

Kaynak: AA

Etiketler: antalya, 9. Uluslararası Tiyatro Festivali
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