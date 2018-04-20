Ankaralılar Güney Kore sanatı kaligrafiyi öğreniyor

Ankara'da her yaştan kaligrafi ve hat sanatı tutkunu, boyalarını ve fırçalarını alıp Kore Kültür Merkezi'ndeki kursta buluşuyor.

Kursiyerler, kimi zaman Uzakdoğu dillerindeki harfleri, kimi zaman bir ağaç dalının göğe uzanışını, kiraz çiçeklerini ya da kuşların uçuşunu resmediyor.

Kore Kültür Merkezi Müdürü Dong Woo Cho, kursa katılan öğrencilerin kaligrafiye olan ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

Kültür Merkezi'ndeki kaligrafi kursunda üçüncü seviye ders alan sanat tutkunlarının arasında emekli de var, öğrenci de.

2012'de Kore'den Türkiye'ye gelen, kaligrafi ve Uzakdoğu resim öğretmeni Ae Hee Kang, her yaştan ve meslekten katılımcının olduğu dersin öğretmeni.

"Buradaki kursa gelen öğrencilere bakınca kıskançlık duyuyorum. Çünkü büyük resimleri öğretirken hepsi iyi yapıyor. Detaylı şeyleri anlatırken de hemen öğreniyorlar. Bu yüzden 'Allah Allah neden bu kadar çok iyi yapıyorlar' diye birazcık seviniyorum ama birazcık da kıskanıyorum. Korelilerden daha çok çabuk ve iyi öğreniyorlar. Bu yüzden gıpta ediyorum."

Eğitmen Kang dersi Türkçe veriyor

Haftada bir gün boya ve fırçalarını hazırlayıp kursa gelen öğrenciler, Kang'ın Türkçe konuşarak verdiği kaligrafi dersinde sanatın inceliklerini öğreniyor. Harfleri ve doğadan motifleri beyaz kağıda ya da kumaşlara yansıtıyor.

Kang, bu sanatta resim yaparken canlılığı yansıtmanın çok önemli olduğunu söylüyor:

"Mesela kiraz çiçeği yaparken, bir tane çiçek değil, o çiçeğin etraftaki çiçeklerle nasıl uyuşacağını, canlı hissi vererek ifade etmek daha önemli."

"Kaligrafi ile iki ülke kültürü buluşuyor"

Kore Kültür Merkezi 2011'de Kore ve Türkiye arasındaki kültür alışverişini güçlendirmek için Ankara'da kuruldu.

Kültür Merkezi'nde Korece başta olmak üzere Kore yemeği, tekvando, kaligrafi, Kore'nin geleneksel müzik ve dansı ile go oyunu dersleri veriliyor.

Merkez'de ayda bir Kore filmleri gösterisi yapılıyor, seminer ve konser gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Kültür Merkezi Müdürü Dong Woo Cho da herkesin kursa katılabileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ücret almadan yapıyoruz. Sadece bu ara Kore kültürüne yoğun ilgi olduğu için çok talep oluyor ve başvuranlar arasında rekabet var. Osmanlı döneminde de kaligrafi mevcut. O yüzden başka derslerin yanında kaligrafi dersine çok ilgi olduğunu görüyoruz. İlgiden çok memnunuz. Türkiye ve Kore'nin kardeş ülkeler olduğunu söylüyoruz. Kültür alanında çok benzer unsur var. Kaligrafi de, hem Kore'de hem Türkiye'de var. O yüzden bu kaligrafi dersi sayesinde iki ülke kültürünün bir araya gelme fırsatı bulmasından memnunuz."

Öğrenciler de kurstan memnun

Kaligrafi kursunun öğrencilerinden Derya Aras, Uzakdoğu'ya duyduğu ilgi nedeniyle kursa katılmaya karar verdiğini anlattı:

"Resim ve yazı birlikte kullanılabilen bir çalışma. Kişiye göre şekilleniyor. Karakterinizi ve o an hissettiklerinizi yansıtıyor. Fırçayı tutup yazarken mesela sinirli bir gününüzdesiniz, o gün yazdığınız şeyde onu görüyorsunuz. 'Hızlı gitmiş, sinirli bugün' diyorsunuz. Çok sakin çok uyumlu kibar bir bayan mesela, onu da hemen çizgilerinden fırça darbelerinden anlayabiliyorsunuz."

Kaynak: AA