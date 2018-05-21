Ankara ve Bursa'da "nöbetçi tiyatro" perdelerini kapatmayacak

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 2017-2018 tiyatro sezonunun kapatılmasının ardından başlatılan "nöbetçi tiyatro" uygulamasıyla, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini 1 Temmuz'a kadar kapatmayacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sanatsal faaliyetlerden yazın da yararlanılması için ilk kez hayata geçirilen proje ile tiyatroseverler, Ankara'da Küçük Tiyatro Sahnesi'nde saat 18.00'de Ankara Devlet Tiyatrosu'nun beğenilen oyunlarını seyredebilecek.

Bölge müdürlüklerinde sahnelenen devlet tiyatrosu oyunlarını da Ankara'ya getirecek uygulamayla sanatseverler birbirinden farklı oyunları 1 Temmuz'a kadar izleme şansına sahip olacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu ise Ramazan ayı boyunca, geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez motifi ortaoyunu "Akide Şekeri" ile sanatseverlerle buluşacak. Ali Meriç'in yazdığı ve Cenk Turan'ın yönetmenliğini yaptığı oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 1 Temmuz’a kadar izlenebilecek.

"Nöbetçi tiyatro" uygulamasının bitimiyle kapanacak perdeler, 2018-2019 tiyatro sezonunun Ağustos ayında başlayacak prova çalışmalarıyla yeniden açılacak.

"Oyunlarımızı seyircilerimizle yeniden buluşturacağız"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, "nöbetçi tiyatro" uygulamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Mayıs ayında tüm yurtta perdeler kapanınca, Ankara'da Küçük Tiyatro Sahnesi ve Bursa'da Ahmet Vefik Paşa Sahnesi, 1 Temmuz'a kadar açık kalarak nöbetçi tiyatro olacak. Yıl içinde sahnelenmiş en beğenilen oyunların gösterimine devam edilecek. 1 Temmuz'a kadar oyunlarımızı seyircilerimizle yeniden buluşturacağız."

Kaynak: AA