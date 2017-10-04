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Buradasınız : » » Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'İsmigül'e ödül

Ankara Uluslararası Film Festivali'nde 'İsmigül'e ödül

28. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamındaki kısa film yarışmasında, Yağmur Telli Yücel "İsmigül" filmiyle birinciliği kazandı.

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Ankara Uluslararası Film Festivalinde İsmigüle ödül

Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında Almanya Büyükelçiliğiyle ortaklaşa düzenlenen "Kadın Hakları İnsan Haklarıdır" temalı kısa film yarışmasında Yağmur Telli Yücel "İsmigül" filmiyle birinciliği elde etti.

Ankara Uluslararası Film Festivali yetkililerince yapılan yazılı açıklamaya göre, festival kapsamında Almanya Büyükelçiği ile birlikte düzenlenen "Kadın Hakları İnsan Haklarıdır" temalı kısa film yarışmasında, İnci Demirkol, Katharina Petrisson ve Özge Çelikaslan'dan oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu kazanan ilk üç film belirlendi.

28'incisi düzenlenen festivaldeki yarışmada, birincilik ödülünü "İsmigül" filmiyle Yağmur Telli Yücel kazandı. "İsmigül" filmi, kırsal alanda ekonomik bağımsızlığını kazanmış ve toplumda saygın bir yer edinmiş, mücadeleci bir kadın figürünün hikayesini belgesel diliyle anlatması dolayısıyla birincilik ödülüne değer görüldü.

Stefani Terziyan'ın "Adsız Mizojiniler" filmi, "Kadın haklarını ben nasıl savunabilirim?" sorusuna somut bir çözüm önerisi sunması ve iyi bir hikaye örgüsü kurması nedeniyle ikincilik ödülüne layık bulundu.

Üçüncülüğe ise kadın hakları ve kadının özgürleşmesi konusunda geniş katılımlı ve bağımsız bir kampanya örneğini belgesel diliyle anlatması nedeniyle Bahar Ünlü'nün "Süslü Kadınlar ve Uçuşan Teker" filmi değer bulundu.

Dereceye giren filmlerden birinci 10 bin lira, ikinci 5 bin lira, üçüncü 2 bin 500 lira para ödülünün sahibi olacak.
Kazanan yarışmacıların ödülleri, 12 Ekim Perşembe günü yapılacak törende verilecek. 

Etiketler: Ankara Uluslararası Film Festivali, İsmigül
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