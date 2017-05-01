Ankara Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

28. Ankara Uluslararası Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Film Yarışması"nda "En iyi film ödülü" Ali Kemal Çınar'ın yönettiği "Genco"ya verildi.

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı'nın Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Halkbank'ın ana sponsorluğunda düzenlendiği Ankara Uluslararası Film Festivali'nin ödül töreni Şinasi Sahnesi'nde yapıldı.

Özge Uzun ve Ünsal Ünlü'nün sunuculuğunu yaptığı törene, beyazperdenin tanınmış simaları ve akademisyenler ve sanatseverler katıldı.

Onur Ünlü, Nihal Yalçın, Emrah Serbes, Hasan Akbulut, Olena Yershova Yıldız'dan oluşan seçici kurul, "Ulusal Uzun Film Yarışması"nda "En iyi film ödülü"ne Ali Kemal Çınar'ın yönettiği "Genco"yu değer buldu.

Yönetmen Çınar ödülünü jüri başkanı Onur Ünlü ve jüri üyesi Olena Yershova Yıldız'ın elinden aldı. Film aynı zamanda 50 bin liralık para ödülünün de sahibi oldu.

"Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü"ne "Albüm" filmi değer görülürken, filmin yönetmeni Mehmet Can Mertoğlu'na ödülünü Tayfun Pirselimoğlu takdim etti.

"Martı" filmi ile "Onat Kutlar En İyi Senaryo Ödülü"nü kazanan Erkan Tunç'a ödülümü Festivalin Onursal Başkanı Oğuz Onaran'ın elinden aldı.

"Rüzgarda Salınan Nilüfer" filminin iki başrol oyuncusu Songül Öden en iyi kadın, Tolga Tekin ise en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Jüri, Ceylan Özgün Özçelik'in "Kaygı" filmini de jüri özel ödülüne layık buldu.

Ayrıca, en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülü "Martı" filmindeki rolüyle İrem Sak'a, en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülü "Babamın Kanatları" filmindeki performansı ile Musab Ekici'ye verildi.

Yarışmada, en iyi görüntü yönetmeni ödülü "Taş" ile Türksoy Gölebeyi'nin en iyi sanat yönetmeni ödülü "Kaygı" ile Kerem Ardahan ve Sıla Karaca'nın en iyi kurgu ödülü "Babamın Kanatları" ile Umut Sakallıoğlu ve Kıvanç Sezer'in, en iyi özgün müzik ödülü "Bajar" adlı grubun, en iyi ses tasarımı ödülü ise Reha Erdem ve Herve Guyader'in oldu.

Ulusal Belgesel Film Yarışmasının birincisi "Ah", Ulusal Kısa Film Yarışmasının birincisi ise "Kot Farkı" oldu. SİYAD ödülü ise "Koca Dünya" isimli filme verildi.

Ulusal Belgesel Film

Seçici kurulunda Ali Öz, Hakan Karsak, Nebil Özgentürk, Tuluhan Tekelioğlu ve Zeynep Santıroğlu Sutherland'den oluşan "Ulusal Belgesel Film Yarışması", kurulun 17 yapımı değerlendirmesi sonucu bu kategorinin kazananlarında birincilik ödülü "Ah" isimli belgesel filmi ile Mustafa Ünlü'nün oldu.

İkincilik ödülüne Mert Gökalp "Lüfer", üçüncülük ödülüne Nezahat Gündoğan "Vank'ın Çocukları" adlı belgesel filmleriyle değer bulundu. Seçiciler kurul özel ödülü ise Alican Mansuroğlu'nun "Üçyüzbir" isimli belgesel çalışması değer bulundu.

Ulusal Kısa Film

Ahmet Rıfat Şungar, Esme Madra, Nesra Gürbüz, Pelin Esmer ve Raffi Movsisyan'dan oluşan Ulusal Kısa Film Yarışması Seçiciler Kurulu, 34 film arasından yaptığı seçim sonucunda birincilik ödülünü Ayris Alptekin'in "Kot Farkı" filmine verdi.

Aynı kategoride ikincilik ödülü Emin Akpınar'ın "Güney Kutbu", üçüncülük ödülü Yağmur Altan'ın "Tavşan Kanı" ve seçiciler kurulu özel ödülü ise Melisa Üneri'nin "Patates Olmasın" adlı kısa filmlerinin oldu.

Ayrıca genç sinemacıların teşvik edilmesi bakımından festivalin önem verdiği ulusal kısa ve belgesel yarışmalarının kazananlarına bu yıl para ödülü verildi.

"En İyi Kısa Film" seçilen "Kot Farkı" 10 bin lira, "Güney Kutbu" 5 bin lira, "Tavşan Kanı" 2 bin 500 lira ödül kazanırken, "En İyi Belgesel" seçilen "Ah" filmi 20 bin lira, "Lüfer" 10 bin lira, "Vank'ın Çocukları" ise 5 bin lira para ödülüne layık görüldü.