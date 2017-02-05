UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan, "dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak da adlandırılan Ani Ören Yeri, dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Arpaçay Vadisi yakınındaki hoşgörü kenti Ani, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü. Ani'yi beyaz örtüsüyle görmek isteyen yerli ve yabancı turistler, tarihi kente yoğun ilgi gösteriyor.

Yaklaşık 68 hektar alana kurulu, tarihte 4,5 kilometrelik sur sistemiyle korunan Orta Çağ şehri Ani, yaz aylarında yeşillikler, kış mevsiminde de kristal karlar arasında ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

İlk yerleşimin milattan önce 3 binli yıllara dayandığı, Saka Türkleri, Sasaniler, Bagratlı Krallığı, Doğu Romalılar, Şeddat Oğulları Beyliği, Anı Gürcü Atabeyleri, Harzemşah Devleti, İlhanlılar, Selçuklular, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı Devleti ile Rusların da hüküm sürdüğü Ani'de, ayakta duran 21 tarihi yapı ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kurulduğu günden bu yana 23 medeniyete ev sahipliği yapan, aynı zamanda Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olan Ani, turistler için hayata geçirilen servislerin de etkisiyle en yoğun dönemini yaşıyor.

"Dünya kenti", "medeniyetler beşiği", "binbir kilise" ve "40 kapılı şehir" olarak adlandırılan ören yerindeki Ani ve Amenaprgiç, Dikran Honentz, Abugamir Pahlavuni kiliseleri, Ani Katedrali, Ani Menüçehr Camisi gibi önemli eserlerin kar yağışıyla oluşan "kartpostallık manzarası" fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

"Burası özellikle kışın çok çok güzel"

İzmir'den gelen Cengiz Erten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önceki yıllarda Ani'yi ziyaret ettiğini, bu kez de ailesiyle geldiğini söyledi.

Ani'ye severek geldiğini anlatan Erten, "Ani, önemli bir şehir, burası özellikle kışın çok çok güzel. Kar yağışıyla çok güzel oldu, hava da çok güzel. Ankara, İzmir, İstanbul'dan çok sayıda fotoğrafçı geliyor. Kışın Türkiye'nin güzelliklerini görmek için ailece geldik. Güzel tarihi binalarımızı, yapılarını bilmelerini istedim." diye konuştu.

Ankara'dan 28 saatlik tren yolculuğuyla Kars'a gelen Gazi Üniversitesi öğrencisi Hacer Deveci de "Kars'a gelmek hayalimdi, 4. sınıftayken bunu gerçekleştirmeyi çok istedim ve arkadaşımla 2 kız buraya geldik. 3 gündür buradayız, çok güzel bir şehir. Tarihi eserlere hayran kaldım. İyi ki geldik." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Yasemin Işık da Ani'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Amacımız Kars'taki tarihi eserleri görmekti. Burası çok güzel, beklediğimizden daha sıcaktı. Burada görülmesi gereken çok fazla yer var. Kesinlikle herkesin gelmesi gerekir. Öğrenciyken böyle bir deneyim yaşamak çok güzeldi." dedi.

Kars'taki insanların yardımsever olduğunu vurgulayan Işık, "Asla burada çaresiz kalmasınız." diye konuştu.