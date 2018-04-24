Anavarza Antik Kenti'nin hedefi: UNESCO Kalıcı Miras Listesi

Adana'da bulunan Anavarza Antik Kenti Helenistik, Roma, Bizans, Sasani ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yaptığı için önemli kültür izlerini barındırıyor.

2014'te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Antik Kent'in kalıcı listeye geçmesi hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, kentin tarihi değerleriyle önemli bir konumda olduğunu söyledi.

"Adana, hikayesi olan bir şehir. Biz Türkiye için 'Açık hava müzesi' diyoruz. Bu açık hava müzesinin en önemli yerlerinden bir tanesi de Adana."

Yayman, Adana'nın Anavarza Antik Kenti, Misis, Varda Köprüsü, kanyonları, kültürü, tabiatı ve endemik bitkileriyle Türkiye'nin en güzel şehirleri arasında yer aldığını anlattı.

Yayman, bu doğrultuda Anavarza Antik Kenti'nin de UNESCO Geçici Listesi'nden asıl listeye alınması için çalışmalar yapacaklarından bahsetti.

"Anavarza Antik Kenti, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde ama bunun kalıcı listeye alınmasını istiyoruz. Dünyanın en önemli antik şehirlerinden bir tanesi. Muhteşem sütunlu caddesi, ticari mekanları ve taç kapısı var. Anavarza'da, Paris'teki zafer takı kadar, ondan daha büyük bir zafer takı var. Ben insanların bunu görmesini istiyorum. Biz, bu bölgeyi bir bütün destinasyon olarak görüyoruz. Adana, Antakya ve inşallah Gaziantep'i bir bütün olarak, beraberce değerlendiriyoruz. Burayı bir turizm destinasyonu olarak görüyoruz. Tarihte Adana bölgenin merkeziydi, bunun için çalışmalarımız devam ediyor."

Yayman, Anavarza Antik Kenti'nin asıl listeye alınması durumunda turizmin hareketleneceğini düşünüyor.

"Adana festivaller şehri. Türkiye'de en uzun süredir devam eden sinema festivallerinden bir tanesi Adana'mızda yapılıyor. Lezzetin merkezlerinden, başkentlerinden birisi Adana. Milli Mensucat Fabrikası'nın içinde bir arkeoloji, mozaik, tarım, sanayi müzesi, milli mensucatın tarihini anlatan müze, Adana şehir müzesini içine alan Türkiye'nin en güzel müzelerinden bir tanesini Adana'da tamamlamış olacağız. Bu müze tamamlandığında en eşsiz, İstanbul Arkeoloji Müzesi kadar güzel bir müze olacak. Bütün insanları Adana müzesini, Adana'yı görmeye davet ediyorum. Adana'da tarih, kültür, folklor, tabiat var, muhteşem Adana kebabı, şalgamı var. Bunlar kültürümüzün en önemli parçaları. Bunları daha fazla tanıtacağız."

Anavarza Antik Kenti

Anavarza Antik Kenti, Kozan ilçesi Dilekkaya Köyü sınırları içinde. M.Ö. 1. yüzyılda Romalılar, Ceyhan havzasının idaresini ele geçirince kral olan Tarkondimotos'a bıraktılar.

Kent, M.S. 2. yüzyılın sonlarında Anadolu'nun en önemli metropollerinden biri haline geldi. Anavarza, M.S.3. yüzyılda birçok askeri ayrıcalık elde ederek "Metropolis" unvanını aldı.

Anavarza, ilerleyen yıllarda ise Doğu Roma, Arap ve Ermeni hakimiyetine girdi. 1375 yılında Memluklar tarafından alındı.

Antik Kent'te bulunan en önemli kalıntılar arasında, 1500 metre uzunluğundaki 20 burçlu sur duvarı, sütunlu yol, hamam, kilise, tiyatro, stadyum ve kaya mezarları var.

Kaynak: AA