Anadolu'nun El Hamrası'na çelik koruma

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) "Dünya Kültür Mirası Listesi"nde yer alan ve Avrupalı bazı bilim adamlarının"Anadolu'nun El Hamrası" olarak nitelendirdiği Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, restorasyon sürecinde doğa olaylarından olumsuz etkilenmemesi için çelik konstrüksiyondan geçici çatıyla korunacak.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda yaklaşık 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 800 yıllık tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının yürütüldüğü eserin üzerine, restorasyon sürecinde yağmur, çamur ve kardan etkilenmemesi için çelik konstrüksiyondan geçici çatı yapılıyor.

Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın üzerini tamamen kaplayacak ancak esere temas etmeyecek geçici çatı, çalışmaların tamamlanmasından sonra kaldırılacak. Sivas Valisi Davut Gül, Divriği Ulu Cami'nin dünyanın önemli eserlerinden birisi olduğunu söyledi.

Eserin restorasyonunun uzun zaman konuşulduğunu belirten Gül, "Her şey Bilim Kurulu'nun gözetimi altında ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün finansmanıyla yapılıyor. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntı yok" dedi.

Restorasyon çalışmaları kapsamında ölçümler ve kazılar yapıldığını anlatan Gül, eserin normal şartlarda cumartesi ve pazar günleri ziyarete açık olduğunu ancak çatı çalışması sürdüğü için can güvenliğinden dolayı geçici olarak ziyaretçi kabul edilmediğini dile getirdi.

"Bir metrelik iş için 1-2 yıl çeşitli hesaplar yapılıyor"

Gül, restorasyon kapsamındaki çalışmalar hakkında da şu bilgileri verdi:

"Çok önemli bir eser olduğu için yapılabilecek bir metrelik iş için 1-2 yıl çeşitli hesaplar yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde ve talimatlarıyla olan bir çalışma. O açıdan bütün mühendislik alternatifleri düşünülerek restorasyonu yapıyoruz."

"Tarihi özelliğe hiçbir şekilde dokunmuyoruz"

Restorasyonu yürüten firmanın genel müdürü Mukadder Er de eserin üzerinde yaklaşık 70 metre boyunda ve 45 metre genişliğinde bir alanın kapatılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Modüler iskele sistemine benzeyen ve özel malzemelerden üretilen sistem kurduklarını anlatan Er, "Bunu yaparken yapıya hiçbir şekilde temas etmeyecek şekilde sistem kuruyoruz yani tarihi özelliğine hiçbir şekilde dokunmuyoruz" dedi.

Anadolu'nun El Hamrası

Anadolu beyliklerinden Mengücekoğulları döneminde Hükümdar Süleyman Şah'ın oğlu Ahmed Şah tarafından 1228 yılında yaptırılan Divriği Ulu Cami bin 280 metrekarelik, caminin bitişiğinde Behram Şah'ın kızı Melike Turan Melek'in de aynı yıl yaptırdığı darüşşifa da 768 metrekarelik alana sahip.

İnanç ve tarih turizmi açısından önemli bir eser olarak gösterilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, mimari üslubuyla dikkati çekiyor. İspanya'nın Granada kentindeki İslam mimarisinin en önemli eserleri arasında yer alan El Hamra Sarayı'na benzediği için Avrupalı bilim adamlarınca ''Anadolu'nun El Hamrası'' olarak görülen tarihi yapı, mimari yapısı ile başta sanat tarihçileri olmak üzere mimar ve mühendisleri büyülüyor.

Kaynak: AA