Anadolu arabalarının 2 bin 600 yıllık yolculuğu

"Tofaş Anadolu Arabaları Müzesi" ziyaretçileri, Balıkesir Üçpınar Tümülüsü'nde bulunan 2 bin 600 yıllık at arabasından, bugün kullanılan ulaşım araçlarına kadar Anadolu arabalarının zaman yolculuğunu görebiliyor.

Eski bir ipek fabrikasından müzeye dönüştürüldü

Umurbey Mahallesi'nde 17 bin dönüm alanı kapsayan eski bir ipek fabrikasının, 2002'de Tofaş tarafından Mimar Naim Arnas'a restore ettirilmesiyle açılan müze, ziyaretçilerini adeta bir zaman tüneline sokuyor.

Orijinali Balıkesir'de olan Üçpınar Tümülüsü'nün içerisindeki araba buluntuları ve tekerlek parçaları müzenin başlangıç noktasını oluştururken, ilerledikçe ziyaretçileri at arabası ve fayton imalatının yapıldığı dükkan karşılıyor.

Tamamen orijinal malzemelerden oluşan bu dükkanda bir at arabası imal etmek için aylarca çalışıldığı aslına uygun şekilde anlatılıyor.

Anadolu'nun dört bir yanından toplanan at ve öküz arabaları sergileniyor

Müzede, at ve öküz arabalarının yanı sıra Tofaş'ın ürettiği otomobiller de var.

Öküz ve at arabalarından oluşan kısmı gezen ziyaretçiler, daha sonra Tofaş tarafından üretilen ilk araç olan 1971 model Murat 124 ile karşılaşıyor.

Bu kısımda ayrıca Tofaş'ın ürettiği 1 milyonuncu araç olan 1994 model ''Tempra'' ve 2 milyonuncu araç olan 2004 model ''Palio Go'' ile son kez üretilen ''Uno'' ve ''Tipo'' sergileniyor. Dönen stant üzerinde ise, günümüzde üretimi süren ''Egea'' var.

''Palio S1600 Yarış Arabası'' ve Tofaş'ın motor sporları yarışlarında kazandığı kupalar ile ''emme basma'' sistemiyle çalışan ve insanlar tarafından çekilen bir itfaiye aracı da bu bölümde yer alıyor.

Açıldığı günden bu yana 660 bin ziyaretçi

Müze yöneticisi Aylin Tatlı, müzenin 17 dönümlük alanıyla bir kültür kompleksi içinde yer aldığını söyledi.

Müzenin açıldığı günden bu yana 660 binden fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini belirten Tatlı, şöyle devam etti:

"Müze, ziyaretçilerini 2 bin 600 yıl öncesine götürüyor. Balıkesir Üçpınar Tümülüsü'nde bulunan 2 bin 600 yıllık at arabası parçalarından yola çıkarak müzeyi oluşturduk. Bursa'da araba sanayisinin gelişmiş olması çok da tesadüfi değil. Biz bu hikayeyi başlangıç noktası olarak aldık ve günümüz otomobillerinin nasıl üretildiğini, Anadolu arabalarının hikayesinden günümüz teknolojisiyle nasıl bir kaynaşma olduğunu göstermek üzere tematik bir anlatımla müzeyi dizayn ettik. Müzeyi ziyaret edenler tekerlekten arabaya insanın hayatında nasıl bir değişim olduğunu görüyor. Otomobilin de aynı zamanda insan hayatına neler kattığının özetini görüyor."

Ücretsiz ziyaret edilebiliyor

Çok eski bir tekerlek buluntusundan yola çıkılarak hazırlanan müzede Tofaş'ın ürettiği otomobillerin de olduğunu söyleyen Tatlı, şu bilgileri verdi:

"Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden arabalar toplandı. Restorasyon çalışmalarından geçtikten sonra müzeye yerleştirildi. Müzedeki malzemelerin büyük çoğunluğu ahşaptan oluştuğu için belirli periyotlarda bakımdan geçiriyoruz. Müzemiz, pazartesi dışında her gün 10.00-17.00 saatlerinde ücretsiz hizmet veriyor."

Kaynak: AA