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"Amerikalı müzisyen Tom Petty öldü" açıklaması geri çekildi

Amerikalı ünlü müzisyen Tom Petty'nin öldüğüne dair Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklama geri çekildi.

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&quot;Amerikalı müzisyen Tom Petty öldü&quot; açıklaması geri çekildi

Amerikalı ünlü müzisyen Tom Petty'nin öldüğüne dair Los Angeles Polis Departmanı tarafından yapılan açıklama geri çekildi.

Los Angeles Polis Departmanı, Petty'nin tedavi altına alındığı hastanede yaşamını yitirdiğine ilişkin bazı Amerikan medya kuruluşlarına yönelik bilgilendirmesini geri çekerek özür diledi.

Polis Departmanından yapılan açıklamada, müzisyenin ölümü hakkında bilgi sahibi olunmadığı ve "ilk bilgilerin yanlışlıkla paylaşıldığı" ifade edildi.

Kaliforniya'daki evinde kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda olduğu belirtilen Tom Petty'nin son durumuyla ilgili hastane yetkilileri ya da ailesi tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

"Free Fallin", "Running Down a Dream" ve "I Won't Back Down" gibi solo şarkılarıyla dünya çapında ün kazanan Tom Petty, birkaç gün önce Twitter hesabından, "Son 40 yıldır bizi destekleyen herkese teşekkürler, siz olmadan biz olmazdık." paylaşımında bulunmuştu.

Etiketler: Tom Petty, Tom Petty öldü mü
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