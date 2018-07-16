Amasra'nın hedefi: UNESCO Dünya Miras Listesi

Cenevizliler dönemine ait tarihi kalenin UNESCO'nun Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklendiği Bartın Amasra, kalıcı listeye girmek istiyor. Bunun için çeşitli kurum ve kuruluşlar koordineli çalışmalar yapıyor.

Helenistik, arkaik, klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu Amasra, güneş, kum ve deniz üçlüsüne eklediği kültürel değerleriyle adından söz ettiriyor.

3 bin yıllık geçmişiyle keşfedilmeyi bekliyor

"Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri" başlıklı adaylık dosyasıyla 2013'te Amasra Kalesi'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenmesi üzerine ilçede başlatılan çalışmalar sürüyor.

Oluşturulan komisyon, UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin belirlediği kriterlerden bir veya birkaçını karşılamasının yanında otantiklik, bütünlük ve iyi korunmuşluk gibi diğer koşulların da sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, 3 bin yıllık tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle Amasra'nın keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğunu söyledi.

Amaç listeye kalıcı olarak girmek

Yapımı Roma dönemine ait olan ve Cenevizliler zamanında kullanılan Amasra Kalesi'nin insanlık tarihi için tescillendiğini anlatan Dursun, şöyle konuştu:

"Geçici listeye eklenen Amasra Kalesi'nin, Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak alınması için kamu ve özel tüm kurum ve kuruluşlar ile koordineli biçimde çalışma yürütülüyor. İlk etapta Amasra'nın stratejik eylem planını oluşturduk. Buradaki amacımız, UNESCO Dünya Miras yolunda yeni yaklaşımların gerçekleştirilmesini sağlamak, istihdamı artırmak ve ilimizdeki turizm sektörünü ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkı sağlamak."

Ayrıca Dursun, Amasra'nın Dünya Miras Listesi'ne girebilmesi için kısa, orta ve uzun vadede yapılması gereken projeleri ortaya koyduklarını da anlattı:

"Sanat tarihçilerimiz, mimarlarımız, çevrecilerimiz ve sivil toplum örgütlerimizle çalıştay gerçekleştirdik. Amasra Kalesi'nin, öne çıkarılması adına teknik incelemeler yapıldı. Çalıştaylarda belirlenen hedefler, 'Stratejik Eylem Planı' adı altında bir kitap haline dönüştürüldü. Amacımız, Amasra'yı UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kalıcı olarak dahil edebilmek."

"Asıl olan tarihi ve doğal güzelliklerimizi korumak"

Amasra Kaymakamlığı başkanlığında yürütme komisyonu oluşturulduğundan bahseden Dursun, Amasra Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bartın Üniversitesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan kurulun her ay düzenli toplantılar yaptığını vurguladı.

Dursun, toplantılarda kalıcı listeye girebilmek için "Neler yaptık, neler yapmalıyız veya neleri yapmamalıyız?" gibi konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Fuat Dursun, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilmenin zor bir süreç olduğunu da anlatarak, şöyle konuştu:

"Amasra'nın UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne eklenmesi son derece önemlidir fakat bunu kalıcı hale getirebilmemiz için oldukça yüksek seviyeye çıkmamız, farkındalık yaratmamız lazım. Amasra'yı, koruyabildiğimiz oranda, yani tarihi ve doğal güzelliklerimizi muhafaza ettiğimiz oranda Dünya Miras Listesi'ne dahil edebiliriz."

Kaynak: AA