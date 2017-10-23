Aliya İzzetbegoviç’in hayatı dizi oluyor

Birçok dizi, sinema, tiyatro ve televizyon programında karışımıza çıkan Seda Kement TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan ‘Aliya ’ adlı dizide çalışkan bir gazeteci olan ‘Meryema’ karakterini canlandıracak. Dizide, 2003 yılının Ekim ayında kaybettiğimiz Bosna’nın millî kahramanı ve kurucu devlet başkanının şahsında, Bosna halkının son iki yüz yıllık tarihi ve geleceğe dair umutları anlatılacak. Sinema tadındaki dizi Kasım ayında 6 bölüm olarak ekrana gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TRT yönetimine tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Vefatının 14. Yılında Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı"na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TRT yönetimini böylesine abidevi bir şahsiyetin hayatını diziye aktardığı için gönülden tebrik ediyor, kutluyorum. Özgün ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan bu dizinin, Aliya’nın çok daha geniş kitlelerce tanınmasına vesile olacağına inanıyorum” dedi.