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"Aliya", Bosna-Hersekli seyirciyle buluştu

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in hayatını konu alan TRT yapımı, "Aliya" dizisi Bosna-Hersekli izleyicilerle buluştu.

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Büyük ilgiyle beklenen, Bosna-Hersek'in kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in bağımsızlık mücadelesini anlatan dizi Bosna Hersekli izleyicilerle buluştu. 

Ülkenin en çok izlenen özel kanallarından Hayat TV'de yayınlanan "Aliya"yı Hayat TV Program Koordinatörü Sanela Junuzoviç değerlendirdi. 

Yapımın bir diziden ziyade bir duygu olduğuna değinen Junuzoviç, "Yayınlanması da bizim sorumluluğumuz altında. Bundan dolayı Hayat TV olarak, Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanının hayatını 6 bölümde anlatan TRT'ye teşekkürümüz büyük." dedi. 

Junozoviç, TRT prodüksiyonundan çıkma olan Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in biyografisinin Hayat TV'de yayınlanacağı için gurur duyduklarını söyledi. 

Türk dizilerine alışık olan Bosna-Hersekliler için "Aliya" dizisinin prodüksiyon itibariyle de takdir toplayacağı tahmin ediliyor.

Bosna Hersekli vatandaşlar dizinin, Aliya İzzetbegoviç’in ülkesi için bağımsızlık mücadelesi verdiği 1990’lı yıllarda daha doğmamış olan gençler için öğretici olacağını düşünüyor.

İlk bölümü Türkiye saati ile 22:00'da yayınlanan 6 bölümlük “Aliya” dizisi, her cuma akşamı Bosna-Hersekli izleyicilerle buluşacak.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: TRT, izzetbegoviç, dizi, Aliya
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