"Alija" dizisinin Bosna Hersek'teki çekimleri sürüyor

Bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya (Alija) İzetbegoviç'in hayatını konu alan ve TRT'de yayınlanacak "Alija" dizisinin Bosna Hersek'teki çekimleri devam ediyor.

Ülkenin güneyindeki Tarçın şehrinde süren dizi çekimlerini İzetbegoviç'in oğlu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzetbegoviç ve eşi Sebija İzetbegoviç ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yerinde ziyaret etti.

Aliya İzetbegoviç'in hayatının anlatıldığı dizinin yönetmenliğini üstlenen Ahmed İmamovic, İzetbegoviç ve eşine dizi setini gezdirerek sahneler hakkında bilgi verdi.

İzetbegoviç, burada yaptığı açıklamada, dizinin rahmetli babasını hatırlatması nedeniyle son derece duygusal anlar yaşadığını ifade ederek, "Babamın zor ama bir o kadar dinamik ve ilginç bir hayatı vardı. İki kez savaş gördü ve iki kez de cezaevinde yattı. Ömrü mücadele içinde geçti." dedi.

Rahmetli İzetbegoviç'in Türkiye ve Türklerle son derece iyi ilişkiler geliştirdiğine işaret eden İzetbegoviç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamın ninesi de Türk'tü. Türkiye'nin rahmetli Aliya'ya verdiği önem bekli de babamın Türklere çok yakın gelen değerleri savunmasından ileri gelmekte. Aliya aydın bir kişiydi, mücadeleci ve cesurdu. Aliya her şeyden önce Müslüman'dı ve İslam'ın yeni dünya düzenini değiştirebileceğine inanıyordu. Her zaman babamın yanında oldum."

"Ölüme giden bir dostluk ve arkadaşlık"

TRT Genel Müdürü Eren de ziyaret sırasında İkinci Dünya Savaşı boyunca faşist, daha sonra da komünist ideoloji ve uygulamalara karşı çıkan Mladi Müslümani (Genç Müslümanlar) isimli teşkilat üyelerinden Hasan Biber'in cezaevindeki sorgulanma sahnelerinin çekildiğini söyledi.

Eren, "Biber daha sonra kurşuna diziliyor. Biber, Aliya İzetbegoviç'in ismini vermiyor. Güzel hazırlanmış bir sahneydi." diye konuştu.

Dizi oyuncularından İsmail Kılıçarslan, Mladi Müslümani teşkilatının önemli liderlerinden Biber'in ölümünden hemen önceki sahneyi çektiklerini belirterek, "Boşnak Bolşevik bir sorgucuyu oynuyorum. Bu sahnede olmayı başından beri çok istedim çünkü Biber benim de önemsediğim bir isimdi. Genç şehit ettiler kendisini." ifadelerini kullandı.

Dizide Biber'i canlandıran Baki Çiftçi, çekimi yapılan sahnede Biber'in, Aliya İzetbegoviç'i ele vermemek için işkenceye katlandığının altını çizerek, "Ölüme giden bir dostluk ve arkadaşlık söz konusu." dedi.

Çekimleri devam eden "Alija" dizisinin yıl sonunda seyirciyle buluşması bekleniyor.